力阻大麻店開業 金山居民上訴至市議會

這家大麻店計畫開設在舊金山Mission街5801號。（Google地圖）

舊金山 居民戰大麻 的硝煙再起。一間位於外米慎區、Crocker-Amazon的大麻店的開業申請，遭到附近居民的集體簽名上訴，將會在市議會內聽證表決。

這一間位於Mission街5801號的大麻店，屬於市議會第11區，區內的華裔 居民已經過半。議會預計將會在7月27日時審議此案。第11區市議員安世輝（Ahsha Safai）因為要在投票前保持中立，目前無法就事件表態。

這間店的申請的過程也是充滿爭議。6月10日，舊金山規畫委員會以4比2的結果通過了這個大麻店的申請許可，當天的會議上有大批的民眾發言，正反雙方交戰。許可通過之後，附近的居民和教會團體發起上訴，徵集到了該店鋪地址附近居民的簽字，上訴至議會。

議會秘書處、市府律師辦公室也在本周完成居民簽字的審核，同意上訴，也就是最終將會是交由市議會來決定。上訴的代表是舊金山基督教中心（Christian Church）的吉登斯牧師（Pastor Roderick Gittens）。

這個Mission街5801號的大麻店叫ReLeaf，本身是藥用大麻店，後來因為遭到逼遷而停業，現在申請在新的地址重新開業。

另外，7月27日舊金山市議會也將會表決另一個大麻店的上訴申請。這個大麻店申請位於華裔聚居區訪谷區（Visitacion Valley）的Leland街5號。5月27日，當時規畫委員會以4比3的表決結果，否決了這間大麻店的許可，原因之一就是因為該街區附近已經有許多的大麻店。店家不服上訴，獲得了市議會議員的簽字，也將會由全體議員的聽證表決。

也就是說，目前這兩家爭議大麻店，一個是獲得規畫委員會的許可申請，但是遭到附近居民上訴；另一個則是被規畫委員會否決，然而店家自己上訴。

之所以兩間大麻店都會在7月27日的議會上聽證，是因為8月開始議會將會進入暑休，所以諸多事項會在7月的最後一次會議中完成。