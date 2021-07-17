我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台增本土確診8例、1死 陳時中：三級警戒降級機會大

疫情打斷歸期 加州華人進退兩難 來美小住數月變2年

力阻大麻店開業 金山居民上訴至市議會

記者李晗 / 舊金山報導
這家大麻店計畫開設在舊金山Mission街5801號。（Google地圖）
這家大麻店計畫開設在舊金山Mission街5801號。（Google地圖）

舊金山居民戰大麻的硝煙再起。一間位於外米慎區、Crocker-Amazon的大麻店的開業申請，遭到附近居民的集體簽名上訴，將會在市議會內聽證表決。

這一間位於Mission街5801號的大麻店，屬於市議會第11區，區內的華裔居民已經過半。議會預計將會在7月27日時審議此案。第11區市議員安世輝（Ahsha Safai）因為要在投票前保持中立，目前無法就事件表態。

這間店的申請的過程也是充滿爭議。6月10日，舊金山規畫委員會以4比2的結果通過了這個大麻店的申請許可，當天的會議上有大批的民眾發言，正反雙方交戰。許可通過之後，附近的居民和教會團體發起上訴，徵集到了該店鋪地址附近居民的簽字，上訴至議會。

議會秘書處、市府律師辦公室也在本周完成居民簽字的審核，同意上訴，也就是最終將會是交由市議會來決定。上訴的代表是舊金山基督教中心（Christian Church）的吉登斯牧師（Pastor Roderick Gittens）。

這個Mission街5801號的大麻店叫ReLeaf，本身是藥用大麻店，後來因為遭到逼遷而停業，現在申請在新的地址重新開業。

另外，7月27日舊金山市議會也將會表決另一個大麻店的上訴申請。這個大麻店申請位於華裔聚居區訪谷區（Visitacion Valley）的Leland街5號。5月27日，當時規畫委員會以4比3的表決結果，否決了這間大麻店的許可，原因之一就是因為該街區附近已經有許多的大麻店。店家不服上訴，獲得了市議會議員的簽字，也將會由全體議員的聽證表決。

也就是說，目前這兩家爭議大麻店，一個是獲得規畫委員會的許可申請，但是遭到附近居民上訴；另一個則是被規畫委員會否決，然而店家自己上訴。

之所以兩間大麻店都會在7月27日的議會上聽證，是因為8月開始議會將會進入暑休，所以諸多事項會在7月的最後一次會議中完成。

大麻 舊金山 華裔

上一則

晶片缺貨 灣區汽車供不應求 想換車至少「排到年底」

下一則

12歲以下兒童疫苗 最快冬季緊急使用授權

延伸閱讀

金山新冠確診個案 飆漲八倍

金山新冠確診個案 飆漲八倍
電擊槍、無人機…金山警察執法新科技 緩解暴力衝突

電擊槍、無人機…金山警察執法新科技 緩解暴力衝突
金山秋季返校防疫啟動 市議員促盡快接種疫苗

金山秋季返校防疫啟動 市議員促盡快接種疫苗

舊金山纜車8月免費坐 9月恢復正常

舊金山纜車8月免費坐 9月恢復正常

「綠源再生」將寄退款給金山居民 每戶約獲190元

「綠源再生」將寄退款給金山居民 每戶約獲190元

熱門新聞

柏克萊居民克雷切克（右二）失蹤六天，華裔妻子呼籲民眾協尋。（電視新聞截圖）

柏克萊跑者失蹤 當局終止搜救 華裔妻籲民眾協尋

2021-07-16 00:47
聖巴布洛灣東兄弟島旅館管理員年薪14萬元，被稱為夢幻工作。（電視新聞截圖）

年薪14萬 舊金山這個小島「夢幻工作」再度招聘

2021-07-10 17:11
加州與內華達州州界附近的395號公路旁有巨石落下。美聯社

加州灣區到太浩湖發生連續地震 強度最大5.9級

2021-07-09 11:55
Delta變種病毒大流行造成加州各縣新冠確診率飆升。（Getty Images）

加州Delta病毒擴散 單日確診超5000例

2021-07-14 22:59
灣區過去一周delta病例激增，9日被聯邦列入重點觀察名單中。（Getty Images）

Delta病例激增 灣區被聯邦列入重點觀察名單

2021-07-10 02:20
劉氏傳奇父女檔：創投之父培劉宇環（Peter Liu，右）養出銀行翹楚女兒劉宏敏（Ida Liu，左）。（記者李晗 / 攝影）

「百人會」傳奇父女檔 老爸是創投之父 女兒衝破銀行界天花板

2021-07-10 16:51

超人氣

更多 >
打完第2劑當天登機 30歲女從美返台確診 染Delta病毒

打完第2劑當天登機 30歲女從美返台確診 染Delta病毒
美軍機抵台惹怒中國 解放軍宣布在台海北端海軍事演習

美軍機抵台惹怒中國 解放軍宣布在台海北端海軍事演習
美利堅「不」合眾國 民調指這兩群人最想「脫美」

美利堅「不」合眾國 民調指這兩群人最想「脫美」
家族逼結婚 新娘不想嫁…她婚禮當天急報警「毀婚」

家族逼結婚 新娘不想嫁…她婚禮當天急報警「毀婚」
抗擊仇恨亞裔 五大湖生態殺手「亞洲鯉魚」悄悄改名

抗擊仇恨亞裔 五大湖生態殺手「亞洲鯉魚」悄悄改名