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舊金山新冠確診個案 重啟後劇增8倍

記者李晗 / 舊金山報導
華埠花園角的檢測點，華裔民眾接受新冠檢測。（記者李晗／攝影）
華埠花園角的檢測點，華裔民眾接受新冠檢測。（記者李晗／攝影）

經濟重啟之後，舊金山各項社會商業活動逐漸恢復。然而，新冠確診的案例也在重啟之後逐漸攀升。相較於6月中旬時，舊金山目前確診的個案飆漲了八倍。

灣區的衛生部門已經在7月16日周五時更新了口罩令，建議在室內依然要戴口罩。雖然只是建議性質，而非強制性政策，但是新的口罩令對公眾而言，依然是釋放出一個需要民眾加強防範的信號。收緊口罩令的緣由之一，就是確診個案的激增，同時變種病毒Delta的傳染力極強。

根據舊金山衛生局的數字，在進入6月時，也就是全市的接種率也都逐漸攀升至七八成的時候，每天的確診人數平均大約是10人至15人左右，一直徘徊在這個區間當中。衛生局採用的是七天平均的算法。

然而，6月15日全加州重啟，舊金山的餐飲業、旅遊業等都陸續重新開放迎接客人，民眾的社交活動也都持續恢復，也就為感染個案激增埋下伏筆。從衛生局的數字上看，自6月底開始，確診人數就開始上升，七日平均的確診人數也就是20以下，一路上漲。7月8日的單日確診人數則是100例，也就拉高了七日平均數超過了50例。

衛生局也預計舊金山的平均確診人數會持續超過80，也就是相較於重啟之前大約10例確診的水平，高出了八倍。

舊金山衛生官員菲利普（Susan Philip）說，希望舊金山的居民再次團結起來，共同努力遏制現在的病例不斷增加的趨勢。她強調，目前需要研判醫院內的病床數量，以及醫療系統負荷和可能受到的影響，再來審視口罩令。

從2020年3月至今，舊金山累計有3萬7792例確診個案，死亡人數則是558例。舊金山也是全美大城市中疫苗接種率最高的城市，合資格民眾（12歲以上）完全接種的比例高達76%。

舊金山衛生局的數字顯示，平均每日確診人數激增八倍，從10左右上漲至80。（衛生局...
舊金山衛生局的數字顯示，平均每日確診人數激增八倍，從10左右上漲至80。（衛生局截圖）

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