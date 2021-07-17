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模擬創業競賽下周決賽 7.19開放投票

記者李晗 / 舊金山報導
由世界日報與哥倫比亞大學（簡稱哥大）商學院聯合主辦，中國信託銀行白金贊助的「模擬創業競賽」。（競賽活動海報）
由世界日報與哥倫比亞大學（簡稱哥大）商學院聯合主辦，中國信託銀行白金贊助的「模擬創業競賽」。（競賽活動海報）

由世界日報與哥倫比亞大學（簡稱哥大）商學院聯合主辦，中國信託銀行白金贊助的「模擬創業競賽」（Model Entrepreneur，簡稱ME），即將在下周舉行決賽。

今年的賽制中，公眾也能夠線上參與投票，選出最佳的參賽影片（視頻）。投票開放的時間是7月19日下周一的晚上6時30分至9時30分（美國西海岸時間，PST），一共三個小時。公眾投票的成績將會占總成績的10%。

投票方式尚未公布，想要參與投票的民眾，可前往官網查詢最新情況，網址是：mecompetition-usa.com。決賽也將採用線上的形式進行，觀看的網址也可以在官網上找到。

決賽的比賽規則中，晉級隊伍首先都已經提交了最終的「商業企畫書」（Business Proposal），推廣影片（Promotional Video）和路演影片（Roadshow Video）。

此次決賽，每輪會有兩組選手進行比賽，每隊介紹完自己的商業企畫書之後，另一隊的選手會進行Q&A的環節。兩隊都結束介紹商業企畫書和Q&A的環節後，評審團隊（Judging Panel）會對兩隊進行Q&A，決定分數。

決賽分為兩天，日期時間分別是7月22日（周四）下午5時30分至晚上10時，以及7月23日周五的下午5時30分至晚上10時。頒獎儀式會在7月24日周六晚上6時至8時舉行。

今年的比賽活動強勢回歸，在線上舉行。競賽面向全球中學生發出邀請，讓五湖四海的年輕一輩比拚創業理念，推動創新發展。優勝隊伍的隊員除了有獎金之外，也將獲得哥倫比亞大學商學院Venture For All的證書，以及能夠選擇參加哥倫比亞大學、哈佛大學、加州理工、史丹福大學或者布朗大學等知名大學學府的學習項目，並且有機會獲得推薦信，敲開名校的大門。

投票 哥倫比亞大學 加州

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