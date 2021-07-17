金山餐廳戶外共享空間 無限期保留

舊金山市議會通過決議，戶外共享商業空間可以繼續到明年初。（記者李怡／攝影）

餐館酒吧的戶外共享空間，一直是舊金山 市危機應對戰略的重要組成部分，以更好地維持舊金山當地的小商家維持運營。舊金山市長布里德3月16日曾提出，可以無限期保留餐廳和酒吧戶外共享空間。市議會本月13日電話會議投票 ，通過了此一提案。

提案規定，現有的餐廳和酒吧戶外共享空間可以運營2022年1月1日，並給現有商家時間以更新申請許可，或進行任何必要的更改。任何新的申請都需要根據新計畫進行。所有商家（包括新申請者）的費用將推遲到2022年6月。

共享空間計畫最初於2020年6月開始實施，允許餐館和零售企業在人行道、城市街道和空地等空間開展業務，疫情 期間曾廣受歡迎。到目前為止，舊金山市已向各類商戶發放了2100多份路邊和人行道使用許可證。

「在充滿挑戰的時期，共享空間為我們的社區帶來了生機和希望。」市長布里德13日在一份聲明中說。「通過採取必要的措施，使共享空間永久化，我們正在為當地商業的蓬勃發展提供另一條生命線，隨著舊金山從 COVID疫情中逐漸恢復，也為重建經濟開闢了一條清晰的道路。」

市長辦公室稱，大約80%的擁有共享空間許可證的商戶認為，該計畫幫助他們避免了在大流行期間倒閉。

在周二的市議會會議上，在批准該提議前，議員們就共享空間下班後發生的故意破壞行為、商家是否應對此類活動承擔責任等，進行了長時間的討論。欲了解有關政策的詳細內容，可登錄市府網站。