加州州府撥款2650萬助華埠買大樓 打造新地標

位於華埠都板街的大樓。（記者李晗 / 攝影）

加州 州府的預算案已經簽訂，其中包含了一筆2650萬的撥款，資助舊金山華埠 社區購買華埠一棟大樓。目前社區的計畫是將該棟大樓重新裝修，打造一個集美國華人歷史、文化、藝術、社區機構於一體的全新地標式建築。

7月15日，社區代表與官員在大樓地址前召開發佈會。這棟樓位於華埠都板街（Grant Ave）800號，處於華埠的中間。該計畫其實自上世紀開始就在醞釀，現在是有全新成立的「華埠媒體與藝術協會」（CMAC）作為幕後主導。

CMAC是華埠眾多非盈利社區團體的聯盟，包括中華文化中心，天使島移民站基金會，華人權益促進會，美華歷史學會，亞太裔委員會，亞美媒體中心（CAAM）等。前舊金山估值官、市議員鄧式美（Mabel Teng）則是CMAC的領導者之一。

丁右立（發言者）在州府爭取到了2650萬的撥款。（記者李晗 / 攝影）

之所以能夠獲得這筆巨額的千萬撥款，也要歸功於舊金山選區的華裔州議員、加州議會的財政委員會主席丁右立。丁右立表示，近期針對亞太裔社區成員的仇恨事件令人震驚，這也告訴大家必須投資於教育和宣傳，來宣傳亞太裔為加州、為這個國家的帶來的眾多貢獻和價值。他認為，這個新的規畫中的大樓地標，將是一個學習和開放思想的地方，同時也為亞太裔社區提供一個安全的空間。

目前整個大樓出售的事宜尚未完全結束，目前的進展情況是，業主已「接受報價」（offer accepted）。負責此案的房地產經紀何海寧（Ning Ho）也在當天的發佈會現場。他表示，業主非常支持這個項目，因此樂見其成。何海寧表示，現在不能透露大樓出售的價格，只能說價格對於社區而言是一個「很划算的交易」（good deal）。

鄧式美也說，大樓之後會全新裝修，目前一切的計畫都還是在初步階段。目前大樓內還有其他的租客，鄧式美表示會好好跟他們談。

華埠社區團體想要購買大樓的事情一波三折。此前社區想要購買同在都板街上的皇后酒樓舊址，後來一直談不攏，一度鬧出爭議。直到後來社區尋找到了都板街800號的新地址。