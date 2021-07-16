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可能出現「更危險」變種傳全球 世衛：病毒還在追我們

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金山秋季返校防疫啟動 市議員促盡快接種疫苗

記者李怡／舊金山報導

舊金山緊急行動中心 (EOC) 7月15日舉辦了中英文媒體虛擬圓桌會議。市議員陳詩敏（Connie Chan）和行動中心的斐利普（Susan Philip）醫師談了關於舊金山學校重開的安全部署意見。此外，華埠衛生局分局長白幹榮（Sunny Pak）做了關於近期疫情狀況的答疑。

陳詩敏說道，她也是孩子的媽媽，格外的關注孩子返回學校的安全情況。對4萬8000名在校師生的一組調查顯示，只有少於5例的新冠感染。而這些感染病例，主要是由未接種疫苗的家人感染的。所以她呼籲，家中有未成年要返校的家長，請盡快完成疫苗的接種，並保證在家裡做好檢測，防患於未然，一旦學生有發熱，咳嗽，流鼻涕等相關症狀，請不要去上學，應立即去檢測。

深知面對面授課的重要性，聯邦和舊金山政府都非常重視學生安全。有關規定要求，學生返校之後，在校期間不論是接種還是未接種疫苗的教職工和學生，都必須佩戴口罩，並保持安全距離。保持教室內有良好的通風系統，多開窗，勤洗手。衛生局也會跟進各學校的安全衛生設置。

在會上，白幹榮局長就近期舊金山的疫情做了總結。他說道，自從7月1日以來，舊金山的新冠疫情感染率，相較於之前上升了3.3倍，這其中多數是Delta病毒感染。但請民眾不要恐慌，因為就目前的數據來看，不是社區性質的感染，感染者多數是因為未接種疫苗。白幹榮強調，疫苗對新變種Delta病毒非常有效，疫苗會對應變異的毒株，產生抗體。接種疫苗後不易於被感染，即使感染，症狀並不明顯，會大大減少住院率和死亡率。

疫苗 舊金山 疫情

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