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電擊槍、無人機…金山警察執法新科技 緩解暴力衝突

記者李晗 / 舊金山報導
縣警長宮本（右）使用最新的電擊槍。（記者李晗 / 攝影）
縣警長宮本（右）使用最新的電擊槍。（記者李晗 / 攝影）

警察暴力執法的爭議持續，全美範圍內也掀起要求警察改革的呼聲。多家科技企業與舊金山縣警局（Sheriff）合作，特別在舊金山監獄向傳媒展示了最新的警察執法科技，目的就是為了改善警方執法，減少暴力，盡可能地緩解執法現場的暴力衝突。

中日混血的舊金山縣警長宮本（Paul Miyamoto）出席了活動，也使用了最新的電擊槍（Taser）。他表示縣警局一直都在跟這些科技企業合作，以配用最新的科技。當天活動選址在位於中半島聖布魯諾市的舊金山官方管轄的監獄。

無人機設備，可以用作事故現場、搜救的現場。（記者李晗 / 攝影）
無人機設備，可以用作事故現場、搜救的現場。（記者李晗 / 攝影）

參展的兩家科技企業Axon和Skydio均拿出自己的最新產品。其中包括有VR（虛擬現實技術）的培訓，最新的電擊槍，以及無人機。

VR的培訓主要是為了讓警員能夠「身臨其境」感受一些現場問題，當中就有面對聾啞人、自閉症、無家遊民時的應對方式，以及在家暴、超速等情景時警方的回應。因為是VR，帶上頭套眼鏡之後，警員不單單能夠以警察的視角來看待問題，也能夠以普通民眾的角度，來面對警察，感受對方的處境。

另外一個Axon的產品就是電擊槍，據悉這是第七代的電擊槍產品。電擊槍在舊金山本身存在巨大爭議，有人認為這是比槍枝安全的武器，也有人也質疑電擊槍過於危險。在舊金山市警察局（SFPD）的規定中，警員是不能夠使用電擊槍的，只有警棍和槍械。但是在縣警局中，則可以使用。

最新的電擊槍則首先更加強調威懾力。也就是警員在射擊之前，可以先使用電擊槍的電擊聲音震懾嫌犯，同時電擊槍也能夠有目標瞄準點，將一個綠色和紅色的光點射嫌犯的身上，讓嫌犯知道自己將會被射擊。一般而言嫌犯在這樣的情況下就會屈服。如果實在需要發射電擊槍，那麼槍內也有兩發，一遠一近。

被電擊槍射中之後，電擊的效果能夠瞬間使人失去部分行動力（incapacitate），但是五秒之後感覺就是消失，所以警員只有五秒的時間制服嫌犯。

此外還有Skydio無人機的設備展示，主要是可以在交通事故、搜救現場使用，幫助執法部門更好判斷現場情況，以決定人力安排。據悉許多的加州執法部門都有在跟這些部門商談合作。

警察 舊金山 VR

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