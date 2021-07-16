我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

可能出現「更危險」變種傳全球 世衛：病毒還在追我們

台增本土確診29例、4死 北市14例最多

擁槍毒、屠殺筆記 32歲洛斯蓋圖男7重罪起訴

記者江碩涵／聖他克拉拉縣報導
32歲的洛斯蓋圖男子馬丁內斯 (Wesley Charles Martines)被聖縣檢方起訴。（圖：金寶市警方提供）
32歲的洛斯蓋圖男子馬丁內斯 (Wesley Charles Martines)被聖縣檢方起訴。（圖：金寶市警方提供）

聖他克拉拉縣地檢官辦公室表示，15日正式以持有攻擊性武器等七項重罪，起訴一名32歲的洛斯蓋圖男子馬丁內斯 (Wesley Charles Martines)。馬丁內斯本月9日在金寶市某商業建築附近鬼鬼祟祟，建築物業主透過監視器觀察後，立即報警。警方到場後發現馬丁內斯車內有攻擊性武器、非法毒品、炸彈和充滿種族歧視與屠殺的筆記。

金寶市警方指出，馬丁內斯在筆記中記錄一個挾持體育用品店的計畫，且內容還包括了各種暴力式的幻想，同時也表達了他要消滅非裔、西語裔及猶太裔的文字。另外，馬丁內斯車中也被搜出有步槍、槍枝雜誌、一整袋子彈、非法毒品以及尚未注入內容物的炸彈外殼。

金寶市警方表示，馬丁內斯被盤查時，供稱車內放置的是空氣槍，且表示只是想看看這建築物某台停放待售車的價格。警方說，馬丁內斯說話非常沉著、冷靜，且說是因為他去南聖荷西的戶外射擊場射擊，才會攜帶空氣槍，且對於炸彈外殼解釋說，是在公園附近撿到的廢金屬物品，並沒有任何作用。

金寶市警官伊恩(Ian)表示，雖然仍有許多證據待釐清，但依照警方目前所掌握的訊息，確信這人很有可能會對社區做出一些暴力行為，警方趕在暴力行為發生前阻止了悲劇。

法院13日傳訊馬丁內斯後，讓他以30萬元保釋金居留在Elmwood 男子監獄中。聖他克拉拉縣地方檢察長羅森（Jeff Rosen）表示，執法部門阻止了可能發生的大規模槍擊案、挽救了大家的性命，大家若看到有人攜帶武器或是行為鬼祟，務必致電警方，因為很有可能你的一通電話可以挽救了槍擊案、自殺案或家庭暴力、謀殺案等。

毒品 槍擊 種族歧視

上一則

學生沒戴口罩被拒上課 巴洛阿圖家長告學區

下一則

陳仁宜宣布參選主計長 強調台灣背景

延伸閱讀

慈濟與聖他克拉拉縣府合作 為社區民眾打疫苗

慈濟與聖他克拉拉縣府合作 為社區民眾打疫苗
海地政壇一團亂…反對派領導人 傳刺殺前夕在華府遊說

海地政壇一團亂…反對派領導人 傳刺殺前夕在華府遊說
洛斯阿圖伍德蘭圖書館 21日重新開放

洛斯阿圖伍德蘭圖書館 21日重新開放
疫情期芝路邊計時停車收入近億 獲利逾千萬

疫情期芝路邊計時停車收入近億 獲利逾千萬
患鬆皮症不喪志 拉皮男可蓋整張嘴 破金氏紀錄

患鬆皮症不喪志 拉皮男可蓋整張嘴 破金氏紀錄

熱門新聞

加州與內華達州州界附近的395號公路旁有巨石落下。美聯社

加州灣區到太浩湖發生連續地震 強度最大5.9級

2021-07-09 11:55
聖巴布洛灣東兄弟島旅館管理員年薪14萬元，被稱為夢幻工作。（電視新聞截圖）

年薪14萬 舊金山這個小島「夢幻工作」再度招聘

2021-07-10 17:11
Delta變種病毒大流行造成加州各縣新冠確診率飆升。（Getty Images）

加州Delta病毒擴散 單日確診超5000例

2021-07-14 22:59
灣區過去一周delta病例激增，9日被聯邦列入重點觀察名單中。（Getty Images）

Delta病例激增 灣區被聯邦列入重點觀察名單

2021-07-10 02:20
劉氏傳奇父女檔：創投之父培劉宇環（Peter Liu，右）養出銀行翹楚女兒劉宏敏（Ida Liu，左）。（記者李晗 / 攝影）

「百人會」傳奇父女檔 老爸是創投之父 女兒衝破銀行界天花板

2021-07-10 16:51
最新研究指出，喝咖啡可能有益肝臟健康。(Getty Images)

研究：咖啡降慢性肝病風險 每天3、4杯獲益最大

2021-07-12 02:00

超人氣

更多 >
懸崖旁盪鞦韆 2女被拋飛墜谷 駭人瞬間影片瘋傳

懸崖旁盪鞦韆 2女被拋飛墜谷 駭人瞬間影片瘋傳
港「千億富豪」李澤楷傳分手 與小26歲女友五年情玩完

港「千億富豪」李澤楷傳分手 與小26歲女友五年情玩完
影／家中地下室詭異樓梯...他探地底9公尺景象 網嚇壞

影／家中地下室詭異樓梯...他探地底9公尺景象 網嚇壞
快看世界／「失孤」結局唏噓 兒子：想留在養父母身邊

快看世界／「失孤」結局唏噓 兒子：想留在養父母身邊
全家唯一沒打疫苗 24歲男子染疫病重需雙肺移植

全家唯一沒打疫苗 24歲男子染疫病重需雙肺移植