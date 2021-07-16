擁槍毒、屠殺筆記 32歲洛斯蓋圖男7重罪起訴

32歲的洛斯蓋圖男子馬丁內斯 (Wesley Charles Martines)被聖縣檢方起訴。（圖：金寶市警方提供）

聖他克拉拉縣地檢官辦公室表示，15日正式以持有攻擊性武器等七項重罪，起訴一名32歲的洛斯蓋圖男子馬丁內斯 (Wesley Charles Martines)。馬丁內斯本月9日在金寶市某商業建築附近鬼鬼祟祟，建築物業主透過監視器觀察後，立即報警。警方到場後發現馬丁內斯車內有攻擊性武器、非法毒品 、炸彈和充滿種族歧視 與屠殺的筆記。

金寶市警方指出，馬丁內斯在筆記中記錄一個挾持體育用品店的計畫，且內容還包括了各種暴力式的幻想，同時也表達了他要消滅非裔、西語裔及猶太裔的文字。另外，馬丁內斯車中也被搜出有步槍、槍枝雜誌、一整袋子彈、非法毒品以及尚未注入內容物的炸彈外殼。

金寶市警方表示，馬丁內斯被盤查時，供稱車內放置的是空氣槍，且表示只是想看看這建築物某台停放待售車的價格。警方說，馬丁內斯說話非常沉著、冷靜，且說是因為他去南聖荷西的戶外射擊場射擊，才會攜帶空氣槍，且對於炸彈外殼解釋說，是在公園附近撿到的廢金屬物品，並沒有任何作用。

金寶市警官伊恩(Ian)表示，雖然仍有許多證據待釐清，但依照警方目前所掌握的訊息，確信這人很有可能會對社區做出一些暴力行為，警方趕在暴力行為發生前阻止了悲劇。

法院13日傳訊馬丁內斯後，讓他以30萬元保釋金居留在Elmwood 男子監獄中。聖他克拉拉縣地方檢察長羅森（Jeff Rosen）表示，執法部門阻止了可能發生的大規模槍擊 案、挽救了大家的性命，大家若看到有人攜帶武器或是行為鬼祟，務必致電警方，因為很有可能你的一通電話可以挽救了槍擊案、自殺案或家庭暴力、謀殺案等。