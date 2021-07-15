日落區可負擔建案預算貸款 爭議中過關

支持Irving街2550號建案的團體在日落區集會。（本報檔案照片）

在一片爭議聲中，舊金山 市議會通過了日落區的可負擔房屋的公寓建案的預算貸款 。預算貸款獲批之後，建案土地的購買資金就到位，項目可以說是十拿九穩。

7月14日，三個小時的公眾評論中，正反雙方未有停歇。議會最終以3比0的表決結果，全票通過了日落區Irving街2550號的建設開發案的貸款申請。這個項目也是日落區首個面向家庭的可負擔房屋項目。

投票通過後，日落區的市議員馬兆明（Gordon Mar）發表聲明，表示這是「歷史性的時刻」。他說，日落區一直以來都是工薪階層和中產階級家庭的社區。但日益加劇的不平等和房價高企的危機，使得中低收入家庭無法再住在舊金山城中，以及一些曾經被認為房價適中的地區，包括日落區。

他認為，Irving街2550號的項目是「恢復平衡」的一種方式，讓有孩子的家庭和其他目前無法負擔市場價格住房的家庭，能夠獲得機會住在日落區。「它體現了我們日落區的價值觀」。

該住房單位的選址靠近Irving街商圈，現在是警察信用合作社（credit union）。獲得市府撥款之後，信用合作社將會出售這塊土地，用作建案開發。非盈利的開發商「田德隆社區發展公司」（TNDC）負責具體設計、動工。

這個可負擔公寓的單位將全部用作租賃，預計將建成一個七層的大樓，最多可以是100個單位，有一房、兩房、三房不同類型。

項目一直存在巨大爭議，附近居民反對的理由包括引入大量人口後的交通、治安問題，因此希望能將這個大型建案的規模縮小一點。另一個熱議的話題是停車問題，也成為爭議焦點。因為住房項目有98戶，但是停車位只有11個，預計將會導致附近區域的停車變得比以前更難。另一個引起爭議的話題是土地的化學毒物污染問題。

市議員馬兆明承受了巨大壓力。他在議會中一度想要推遲表決這個貸款項目，但是另外兩位議員則不同意，因此他也就加入支持隊伍，投下贊成票。

通過之後，屆時樓層設計、住房單位數量和密度、停車位等都會有進一步的消息，TNDC和市府、市議會辦公室也會持續和民眾溝通。

反方代表在結果出爐之後表示憤怒。附近居民譚啟欣、馮太一直站在反對項目的前線。她們受訪時表示，當天的會議大多數發言的人都不是附近居民，而是有組織地來支持的，同時他們說的話適用於全國各地，未有真正了解日落區社區。同時因為語言障礙、打電話評論的技術困難等原因，她們認為許多華裔代表未能夠有發聲的機會。她們同時質疑項目透明度不夠。

反方也將商議下一步的行動。議會將會在下周全體會議上表決這個預算貸款項目，如無意外料將通過。