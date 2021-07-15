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北加新山火近天堂鎮 一日焚地千畝

編譯組／布特縣14日電
2018年北加州「坎普山火」火場舊址附近，13日爆發新山火。（美聯社）
2018年北加州「坎普山火」火場舊址附近，13日爆發新山火。（美聯社）

加州13日傍晚又爆新山火，地點就在加州史上最嚴重的火災「坎普山火」（Camp Fire）火場附近，當局已對布特縣（Butte County）居民發出隨時撤離的警報。

這場大火被命名為「迪克西山火」（Dixie Fire），於13日傍晚5時15分在嘉寶峽谷（Jarbo Gap）山稜水壩（Cresta Dam）上方爆發，頭24小時內向東北方向延燒，逐漸遠離2018年被坎普山火「滅鎮」的天堂鎮（Paradise）和其他人口稠密的地區。

截至14日下午，迪克西山火已在靠近70號公路的羽毛河峽谷（Feather River Canyon）中焚地1200畝，當局已通知布特縣普爾加（Pulga）和康考（Concow）東部的居民準備隨時撤離。

才剛搬進重建的住家三個月的當地居民布魯克斯（Charles Brooks）說：「我不想騙人，對於我們這些堅強留下來的人來說，看到這些煙霧仍讓我們感到不安。」

擔任當地非牟利機構「重建天堂鎮」（Rebuild Paradise）行政主任的布魯克斯表示，他13日傍晚得知有山火發生後，立刻打開急難收音機，和妻子及兩名分別為9歲和11歲的孩子商量撤離計畫，告訴他們當局正在密切監視火勢，萬一大火往他們的社區燒過來，就會收到當局發出的預警。

加州防火廳（Cal Fire）消防隊長蓋迪（John Gaddie）表示，迪克西山火火場距離康考約10哩，現在繞過布特縣在普魯默斯國家森林（Plumas National Forest）西部燃燒，但在黎明前經常出現的下峽谷風（down-canyon winds）威脅下，大火並非沒有轉往天堂鎮和其他社區的可能。

蓋迪說，14日的首要任務是將資源投入較難進入的地區，並在大火西部邊緣築起防火線。他說：「我們目前已獲得了推土機、消防車、灌水車和森林消防員等資源。」

當局表示，迪克西山火可能是由閃電引起，起火點似乎與2018年坎普山火的起火點很接近。

山火 加州 北加

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