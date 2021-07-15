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時報廣場又槍響 男掏槍對賓士車連射四彈

成本增、人工貴、物價狂飆 華埠小商家苦撐

記者李怡／舊金山報導
在廣東商場購物的遊客們。（記者李怡攝影）
在廣東商場購物的遊客們。（記者李怡攝影）

疫情以來，物價悄悄但不停地在上漲；加州重啟之後，人們可以大膽出來購物了，也就更能感受得到百物騰貴的景象。而物價上漲，受影響最大的莫過於小商家。在舊金山華埠，無論超市、小家用電器，還是餐廳，到處可聽到人們對物價上漲的無奈和感嘆。

位於華埠的廣東商場。（記者李怡攝影）
位於華埠的廣東商場。（記者李怡攝影）

華埠的一家廣東商場，是具有中等規模、經營旅遊紀念品、首飾和居家用品的老店。因應經營成本的上升，店內大多數商品價格均已提升了10%左右。商場銷售經理廖愛衛介紹，因為現在招聘工人非常難，人員薪資成本相應增加了很多，再加上物流成本也在增加，店內商品不得不調漲價格。

特別是，目前面臨著進貨價格每過兩三周就上調的不確定因素。「我們也是沒辦法，不漲價的話，成本太高了，承受不了。但另一方面，也不能完全讓客人承擔。要保住我們店的形象和品牌，再困難也要開下去，不能關掉。」

廖愛衛無奈地說，商品價格上調，很多顧客就不敢像以前那樣隨心所欲地消費了，以前看上的物品直接就買，不用多想。現在則是貨比好幾家之後，再做決定。

在被問到有沒有想過開網店，或是增加其他銷售方式，來提高銷售業績，廖愛衛回答說：「開網店需要雇用更多的員工，雇工難和進貨成本高，是眼下兩大難題。所以，目前無暇顧及創新或是想別的辦法，只能是每天更用心的經營，希望和店裡員工一起度過這個艱難的時候。」

北京四九城飯店。（記者李怡攝影）
北京四九城飯店。（記者李怡攝影）

和廣東商場有同樣境遇的，還有北京四九城飯店，不過飯店經理關煒泉，仍然對未來的生意發展充滿信心。關煒泉看起來很樂觀：「現在的食材價格全部上漲了，還有個別從中國供貨的酒水飲料，因物流原因停止供貨，找了新的供貨商，價格也因此提升不少。另一方面，因為疫情期間有政府的失業補助，現在招全職員工比較困難，只能是自己多做一些了。但相信過一段時間會好起來的。」

他還說道：「成本在上漲，但考慮到顧客的接受程度，目前只能是從個別菜單調整價格開始，慢慢地把價格調上去。」困境中經營，也還是有些因應變通之道。

走訪華盛頓街上的另外幾家小家用電器商店，店主們對此一波物價上漲，都是怨聲載道、叫苦連連。一位劉姓店主說起來更是有些激動：「因為進貨成本上漲，競爭激烈，但商品價格又不能同步上調，我們由以前經營的三家店，現在變為一家店了，還不知道這最後一家還能堅持多久。」

與商家們同樣感到物價壓力的，當然還有消費者。

近一段時間，加州油價居高不下，許多人已在抱怨，其實到超市看一下便知，所有吃的用的，通通都在漲。前來華埠超市買菜購物的趙女士就說：「物價上漲的太明顯了，所有的貨物都比前貴了。連之前最便宜的青菜，都上漲了30%到40%。之前帶300元就可上街購物了，現在要帶500到600元。」

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