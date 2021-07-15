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加州Delta病毒擴散 單日確診超5000例

編譯組／綜合14日電
Delta變種病毒大流行造成加州各縣新冠確診率飆升。（Getty Images）
Delta變種病毒大流行造成加州各縣新冠確診率飆升。（Getty Images）

加州新冠疫情在冬季病例激增過後不斷降溫，使加州得以在6月15日全面重開，民眾開始恢復正常生活。但最近幾周隨著高傳染性delta變種病毒的大流行，病例明顯回升。

加州13日單日新增超過5000病例，是自今年3月以來最高，具指標性的確診率也急遽上升。加州衛生廳公布的數據顯示，加州截至13日的一周平均單日確診率為2.7%，大幅高於前一周的1.7%。

舊金山加大華裔流行病學家陳子平（Peter Chin-Hong）表示，在加州全面開放、人們重新外出活動前，他們就已預知會出現這些數據。不過，他提出疑問說：「不知公共衛生官員和政府是否已設好一個門檻，一旦數據突破這個門檻，就將收回6月15日以來我們所獲得的部分自由。」

陳子平表示，加州大部分的新增病例都是由delta變種病毒引起，尤其是在沙加緬度和洛杉磯少數族裔社區未接種疫苗的人口中。

加州全面重開，疫情捲土重來。（Getty Images）
加州全面重開，疫情捲土重來。（Getty Images）

加州變種病毒追蹤系統的數據顯示，加州3月還未出現任何delta病例，但截至6月底，delta病例已占所有新增病例的42.9%。研究認為，delta病毒的傳染性比alpha病毒（英國變種病毒）高出50%，而alpha病毒的傳染性又比在武漢發現的原始病毒高出50%。

灣區各縣的確診率也在不斷升高當中。以下是加州衛生廳公布的最新數據：

●阿拉米達縣5日確診率為2%，12日上升至3.6%；

●康曲柯士達縣5日確診率為2.5%，12日上升至4%；

●馬連縣5日確診率為1.5%，12日上升至1.9%；

●納巴縣5日確診率為2.5%，12日上升至4%；

●舊金山5日確診率為1.4%，12日上升至3.1%；

●聖馬刁縣5日確診率為1.3%，12日上升至2%；

●聖他克拉拉縣5日確診率為0.8%，12日上升至1.4%；

●蘇拉諾縣5日確診率為2.9%，12日上升至4%；

●蘇諾瑪縣5日確診率為3.6%，12日上升至4.1%。

陳子平預測，加州的確診率和傳染率還會繼續上升，特別是低疫苗接種率的地區，但他不會過份擔心。

陳子平說：「如果是在舊加州疫情分級制中，2.7%的確診率已足以被列入橙色或中等傳染性的級別中。我個人的觀點是，只要住院和死亡人數繼續保持在低點，而且可受控制，我就不會對確診率有過於強烈的反應。」

與美國其他州相比，加州的確診率仍然算低。阿拉斯加州目前確診率為14.2%，密蘇里州為12.4%，內華達州為10.4%。

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