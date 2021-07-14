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紐森簽署通過預算案 1000億重振加州計畫啟動

編譯組╱13日電

加州州長紐森13日在地方政要包括洛杉磯市長賈西提 (Eric Garcetti) 與工會代表陪同下，於El Sereno 簽下加州預算案，預算包括1000億元發展資金與減稅，協助加州人從新冠疫情中復元。

新預算包括總金額120億元的減稅方案，此將造福四分之三的加州納稅人。紐森說，許多加州納稅人將得到600元到1100元的退稅。此外亦包括協助遭受疫情嚴重衝擊民眾償還其所欠租金或各項公共事業債務。提供40億元協助小型企業，另提出60億元發展加州寬頻 (broadband) 服務。

紐森說，儘管加州經濟遭到疫情襲擊，加州預算盈餘將高達至少800億元。這麼高的預算盈餘無論在加州或美國其他各州中，過去都從來沒有出現過。

加州全部總預算花費高達2630億元，其中包括1000億元的「重振加州計畫」 (California Comeback Plan)

根據退稅計畫，納稅人年收入7萬5000元以下，將可獲600元退稅。合格家庭且有小孩者，可另外取得500元退稅。而且，無論移民身份為何，合格者均可取得退稅。

預算簽署正值紐森9月面臨罷免選戰之時。紐森利用這個機會號召民眾，提振士氣。紐森上月的廣告錄影中，一家人臉上帶著微笑坐在沙發上，旁邊有人說道：「紐森把錢送進你的口袋。」廣告內容是他在預算案中所提到的一次性1100元贈金。

加州 預算 紐森

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