台裔蘇維思 聯邦勞工副部長任命過關

蘇維思將出任聯邦勞工部副部長。（記者李晗 / 攝影）

加州 勞工廳長蘇維思（Julie Su）任命案在聯邦參院終於獲得確認，將升任聯邦勞工部 副部長。蘇維思的提名任命一直坎坷，因為共和黨人一直反對，民主黨人也只好將提名確認一事一拖再拖。

7月13日的參院投票中，蘇維思的提名也僅僅以50票比47票的微弱優勢驚險過關。

蘇維思是台裔後代，會說流利的國語。她一直活躍於南加州的勞工權益界，幫助弱勢勞工，後來進入州長紐森（Gavin Newsom）的內閣擔任勞工廳長。作為加州勞工廳長，在疫情期間，蘇維思偶爾會出席州長紐森的簡報會，解釋失業金、EDD（勞工廳轄下的「就業發展局」，Employment Development Department，簡稱EDD）等話題。

然而，加州EDD的申請難，詐騙失業金的案例在美國引起爭議，這些爭議自然也就延燒至蘇維思，成為兩黨分歧的焦點。

蘇維思擔任聯邦副部長之後，也將和華裔 的戴琪（Katherine Tai）成為拜登政府中的華裔高層官員。戴琪的職位是貿易代表（U.S. Trade Representative），相當於內閣部長同等的官階，但是拜登總統的正式內閣成員中則沒有華裔。在川普總統任內，運輸部長由華裔的趙小蘭（Elaine Chao）出任，是當時政府中官階最高的華裔。趙小蘭也曾經擔任過小布希政府的勞工部長。

在加州政府內，原本蘇維思與立法事務廳長（Legislative Affairs Secretary）魏萱（Angie Wei）同為紐森內閣成員，也就是加州政府內官階最高的華裔。如今蘇維思將轉戰白宮，魏萱則成為加州內的華裔最高官員。