驚魂 小飛機撞進蒙特瑞民宅釀火災

蒙特瑞縣豪宅社區Monterra Ranch一棟房屋遭小型飛機撞毀起火。（美聯社）

一架小型飛機13日撞進蒙特瑞縣一棟民宅引發火災，並向外延燒至附近草叢。當局表示，目前未知事發時房子裡是否有人，以及飛機上有幾名乘客。

蒙特瑞縣地方消防局發言人普里歐洛（Dorothy Priolo）表示，小飛機撞擊的房屋位於門禁社區Monterra Ranch內，鄰近68號公路。他們接獲民眾飛機失事的報案後，即派出消防員前往現場。

根據聯邦航空總署（Federal Aviation Administration）的初步調查，這架雙引擎的Cessna 421型飛機於13日上午10時40分從蒙特瑞地區機場 （Monterey Regional Airport）起飛。目前還沒有任何關於飛機上有幾名乘客，或地面上有多少人傷亡的消息。

蒙特瑞縣警方發言人表示，相信飛機上只有駕駛員一人，但他目前的狀況還未獲得任何證實。管區包括蒙特瑞地區機場的德瑞奧克斯（Del Rey Oaks）警局代理局長布康（Chris Bourquin）形容，這是一起「無人能倖存」的事故。

這起火災由加州 森林防火廳（California Department of Forestry and Fire Protection）負責撲滅。聯邦航空總署和國家運輸安全委員會（National Transportation Safety Board）正在調查事發原因。

Monterra Ranch是一個建在山坡上的豪宅社區，位於蒙特瑞地區機場東南方約2哩處。