貝克沃斯複合山火擴大至9萬畝 成加州今年最大

「貝克沃斯複合山火」持續延燒，12日面積增至近9萬畝。（美聯社）

北加州 普盧默斯縣（Plumas County）「貝克沃斯複合山火 」（Beckwourth Complex）繼續擴大，12日下午面積增至近9萬畝，成為加州今年截至目前為止最大的山火。美國 國家森林局（U.S. Forest Service）表示，貝克沃斯複合山火僅23%受控。

貝克沃斯複合山火是由6月30日爆發的「多塔山火」（Dotta Fire）和7月2日爆發的「糖火」（Sugar Fire）所構成，這兩場鄰近普盧默斯國家森林（Plumas National Forest）的火災都是因閃電引起，面積相對較小的多塔山火12日已完全受控，共焚燒約670畝地，面積占大部分的糖火目前僅8%受控。

國家森林局更新資訊表示，救火工作受天候影響，進展有限，當地12日氣溫高達100多度，比正常高出約15度。行動科科長凱哥（Jake Cagle）說：「除了極端火災動態之外，我們還面對極端強風的風險。」他指出，當地陣風目前最高風速為每小時30哩。

官員表示，當地撤離人數已超過3000人，強制和自願撤離令仍繼續實施中，並已擴大到拉森縣（Lassen County）的米爾福特（Milford）和內華達州的瓦舒縣（Washoe County），拉森縣只有約600居民的多悠鎮（Doyle）已有多棟建築物被燒毀。

另外，加州瑪德拉縣（Madera）和瑪利波薩縣（Mariposa）爆發的「河流山火」（River Fire）12日燒進塞拉內華達山脈（Sierra Nevada），面積增為4000畝。官員表示，這場火災是從一個周末氣溫飆升至109度的地區燒起，當地已有420名民眾被迫撤離，火災目前僅5%受控。

俄勒岡州消防廳廳長沙爾沙（Rich Saalsaa）表示，12日面積增至15萬3600畝的克拉馬斯縣（Klamath County）佛利蒙威納瑪國家森林（Fremont-Winema National Forest）「靴統山火」（Bootleg Fire）面積雖然在周末兩度翻倍，但11日延燒速度明顯放緩，代表救火工作取得進展。沙爾沙說：「這讓消防員有時間築起更多防火線。」