我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診增28例、6死 滿18歲可登記疫苗

遠距工作政策 Google遭員工批「虛偽」

貝克沃斯複合山火擴大至9萬畝 成加州今年最大

編譯組／綜合12日電
「貝克沃斯複合山火」持續延燒，12日面積增至近9萬畝。（美聯社）
「貝克沃斯複合山火」持續延燒，12日面積增至近9萬畝。（美聯社）

加州普盧默斯縣（Plumas County）「貝克沃斯複合山火」（Beckwourth Complex）繼續擴大，12日下午面積增至近9萬畝，成為加州今年截至目前為止最大的山火。美國國家森林局（U.S. Forest Service）表示，貝克沃斯複合山火僅23%受控。

貝克沃斯複合山火是由6月30日爆發的「多塔山火」（Dotta Fire）和7月2日爆發的「糖火」（Sugar Fire）所構成，這兩場鄰近普盧默斯國家森林（Plumas National Forest）的火災都是因閃電引起，面積相對較小的多塔山火12日已完全受控，共焚燒約670畝地，面積占大部分的糖火目前僅8%受控。

國家森林局更新資訊表示，救火工作受天候影響，進展有限，當地12日氣溫高達100多度，比正常高出約15度。行動科科長凱哥（Jake Cagle）說：「除了極端火災動態之外，我們還面對極端強風的風險。」他指出，當地陣風目前最高風速為每小時30哩。

官員表示，當地撤離人數已超過3000人，強制和自願撤離令仍繼續實施中，並已擴大到拉森縣（Lassen County）的米爾福特（Milford）和內華達州的瓦舒縣（Washoe County），拉森縣只有約600居民的多悠鎮（Doyle）已有多棟建築物被燒毀。

另外，加州瑪德拉縣（Madera）和瑪利波薩縣（Mariposa）爆發的「河流山火」（River Fire）12日燒進塞拉內華達山脈（Sierra Nevada），面積增為4000畝。官員表示，這場火災是從一個周末氣溫飆升至109度的地區燒起，當地已有420名民眾被迫撤離，火災目前僅5%受控。

俄勒岡州消防廳廳長沙爾沙（Rich Saalsaa）表示，12日面積增至15萬3600畝的克拉馬斯縣（Klamath County）佛利蒙威納瑪國家森林（Fremont-Winema National Forest）「靴統山火」（Bootleg Fire）面積雖然在周末兩度翻倍，但11日延燒速度明顯放緩，代表救火工作取得進展。沙爾沙說：「這讓消防員有時間築起更多防火線。」

「貝克沃斯複合山火」已成加州今年截至目前為止最大的山火。（美聯社）
「貝克沃斯複合山火」已成加州今年截至目前為止最大的山火。（美聯社）

山火 加州 美國

上一則

加州熱浪滾 舊金山氣溫近7月史上最低

下一則

灣區馬連縣Delta病例激增 疫情告急

延伸閱讀

貝克沃斯複合山火擴大至9萬畝 成加州今年最大

貝克沃斯複合山火擴大至9萬畝 成加州今年最大
加州新規 K-12學生若拒戴口罩 禁入校園

加州新規 K-12學生若拒戴口罩 禁入校園
加州公共政策研究院調查 過半選民支持紐森 罷免難過關

加州公共政策研究院調查 過半選民支持紐森 罷免難過關
加州發布周一節約用電警報 自午後4時至晚9時生效

加州發布周一節約用電警報 自午後4時至晚9時生效
加州山火今年恐更嚴重 消防隊長：解決政策勢在必行

加州山火今年恐更嚴重 消防隊長：解決政策勢在必行

熱門新聞

加州與內華達州州界附近的395號公路旁有巨石落下。美聯社

加州灣區到太浩湖發生連續地震 強度最大5.9級

2021-07-09 11:55
聖巴布洛灣東兄弟島旅館管理員年薪14萬元，被稱為夢幻工作。（電視新聞截圖）

年薪14萬 舊金山這個小島「夢幻工作」再度招聘

2021-07-10 17:11
嫌疑犯黃德忠（Dezhong Huang，音譯）墜樓現場。（讀者提供）

舊金山華埠砍人墜樓案 女子被砍20多刀幾乎被殺

2021-07-08 00:30
曾爍為人樂觀開朗，喜歡攝影。在2019年12月31日的搶劫案中不幸遇害。（曾爍親友供圖）

華人工程師曾爍命案 辯方欲做無罪辯護 法官3次打斷

2021-07-07 02:16
灣區過去一周delta病例激增，9日被聯邦列入重點觀察名單中。（Getty Images）

Delta病例激增 灣區被聯邦列入重點觀察名單

2021-07-10 02:20
穿著螢光色制服的人白天來到謝小姐家門口。（視頻截圖）

金山華人住址疑遭盜用 竊賊日夜偷信 影像曝光

2021-07-07 00:32

超人氣

更多 >
華郵：小金魚被棄湖放生變成巨無霸 釀成大麻煩

華郵：小金魚被棄湖放生變成巨無霸 釀成大麻煩
Delta變種蔓延 紐約多個華人集居區疫情反彈

Delta變種蔓延 紐約多個華人集居區疫情反彈
死亡直播…饒舌歌手遭人連開12槍 求救無聲臉部中彈亡

死亡直播…饒舌歌手遭人連開12槍 求救無聲臉部中彈亡
數據會說話…這10州新增確診少 疫苗接種率高

數據會說話…這10州新增確診少 疫苗接種率高
紐約西安名吃遭兩女醉鬼闖入鬧廚房 暫停營業清理

紐約西安名吃遭兩女醉鬼闖入鬧廚房 暫停營業清理