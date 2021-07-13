加州熱浪滾 舊金山氣溫近7月史上最低

舊金山被排除在本周熱浪之外，創下接近最低7月氣溫紀錄。（Getty Images）

在周末灣區 各地忍受高溫 之際，舊金山 氣溫卻創下接近7月份史上最低的紀錄。

數據顯示，舊金山11日最高溫為58度，只比其最低的7月單日最高溫紀錄高出4度。舊金山上一次7月單日最高溫低於58度是在9年前，為57度。舊金山史上最低的單日最高溫紀錄是1932年12月創下的35度。

國家氣象局氣象學家賈斯（Roger Gass）表示，內陸地區和舊金山等沿海地區之間的溫差證明海洋層（marine layer）對城市造成的影響。海洋層是由雲霧形成，有遮擋陽光和熱氣的作用，可以保護舊金山免受熱浪侵襲。

賈斯說：「夏季內陸地區氣溫突破三位數，但沿海地區卻十分涼爽，這樣的情形並非聞所未聞。海洋的影響使沿海地區氣溫低於內陸地區，事物不過是按照它們應該運作的方式運作而已。」

不過，舊金山也有悶熱的時候，通常是受到吹往海岸線的離岸風將海洋層吹散所導致。

賈斯說：「這種情形通常發生在秋季，特別是火災季節期間，離岸風會將海洋層往太平洋內部吹。」

灣區周末熱浪最高溫出現在11日，利佛摩高達106度，康柯德104度，賀萊斯特（Hollister）93度。沿海其他城市氣溫雖然比舊金山高，但仍比內陸低許多，例如屋崙當日最高溫為75度，海沃最高溫為76度。