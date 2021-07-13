舊金山無法無天？市長、警長駁斥

舊金山市長與警長駁斥舊金山愈來愈無法無天的說法，強調警察加強巡邏。(圖取自舊金山警局官方臉書)

舊金山 領導人包括市長布里德(London Breed)、警察 局長史考特12日在舊金山警局總部晨間記者會中，反駁有越來越多來自全國性指稱舊金山無法無天的說法，強調舊金山2021年的犯罪統計數據，很大程度與前幾年保持一致。

近來在網路廣為流傳在舊金山入店行竊內容，以及今年針對亞裔美國人的襲擊事件，引發全美對舊金山市犯罪趨勢的負面報導。對此，史考特表示，最近發表的年中犯罪統計報告顯示，強暴與搶劫暴力事件趨勢低於往年，其他犯罪如偷竊與汽車 盜竊則在增加中。他說，各界對舊金山有錯誤訊息，但當局必須運用資料對政策與相關投資做出決定。

舊金山凶殺案於2020年、2021年也有小幅上升，但是在2019年創下58年低點之後。截至今年6月底，有26宗殺人案件，去年同期有22件、2019年有20件。儘管凶殺案件數量些許上升，令人不安，但今年的數字仍低於2017年年中報告的34起凶殺案，也比數十年前的暴力浪潮緩和。相較之下，槍枝暴力事件可能較讓人擔憂，但並非所有案件都是致命的，今年到目前為止，共有110名槍枝暴力受害人，2016-2020年間，平均有77名被害人。

舊金山汽車盜竊案件數量自4年前達頂峰，多年來持續下降。但隨著新冠病毒關閉命令開始放寬，汽車盜竊案件又開始上升，今年已有8524起汽車盜竊，但低於2019年年中報告的1萬1391起。史考特指出，報告中數據的每起案件，都代表一個遭受損失或傷害的人，無法挽回。

警察局2018年1月至2021年4月數據顯示，入店盜竊案件於2020年新冠疫情關閉命令生效後急遽下降，但現已開始恢復到疫情前水平，2021年前四個月發生710起入店行竊，低於2019年同期的933件。史考特強調，警方正在部署更多巡邏，以有效逮捕並阻止犯罪。當警察在城市裡的能見度高時，入室盜竊與槍枝暴力的情況可望減少。