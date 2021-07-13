回應屋崙預算爭議 勵琪：市長預算大致未變

義工在華埠清理路面垃圾。（記者劉先進／攝影）

屋崙市議會前不久通過議會主席勵琪等人的（Nikki Fortunato Bas）兩年預算 案，但引起華埠 居民極大擔憂，害怕警局被削減預算，減少警員，治安惡化。勵琪12日回應說，市長薛麗比（Libby Schaaf）提出來的是基本預算，而市議會所做的是保持預算大體不變。唯一的改變是，薛麗比提議兩年開設6期警察 學校，而市議會預算是維持目前水準，即兩年4期學校。涉及到社區安全方面，市議會給警局增加3800多萬的預算，而並非市長提議的增加5700萬。她表示，警察學校每年花費400萬，但畢業率不到50%，希望能更有效的使用這筆資金。

●續保華埠2警員 增巡邏時間

勵琪12日和社區志願者一起，撿拾華埠垃圾，清理塗鴉。她表示，新預算中，第一個財年是過渡性的，人員配置保持不變，第二個財年將有一些職位不會增加或凍結。具體到華埠，還是保持兩名警員，包括華埠聯絡警員符美和社區信任警員阿姆斯特德（Kim Armstead），她們將更多在華埠步行巡邏。

勵琪轉發的郵件顯示，薛麗比此前提出的預算本來就包括，不再重啟疫情爆發前的5個專職步行巡邏隊和加班時間巡邏的巡警。社區資源警員將在轄區中更多步行，並確定，在安全方面，步行巡邏單位的重要性，不如911回應服務、刑事調查、停火計畫和減少犯罪行動。

此前，薛麗比曾專門針對勵琪的聲明說，每年屋崙須花更多的錢提供同樣的服務，因為每項服務成本須根據通貨膨脹和灣區迅速增加的生活成本來調整，而議員透過強調預算總額增加誤導公眾，而不承認實際的警員服務水準和人數大幅減少。一年後，市議會授權的警員服務水準比現在減少88個職位，包括明確削減41名911增援警員，人們將最強烈地感受到警員回應緊急呼叫的能力減少。

對此，勵琪表示，市議會批准的預算，已考慮了成本問題，增加了警員生活費。相應資金約1300萬。議會通過預算，保持了市長在第一年提出的相同人員配置水準，只是在第二個財年，不再增加額外的兩個警察學校。的確，警員職位會比提議的少，但同樣重要的是，警長在如何部署工作人員方面須更加有效。

●警校畢業率不到50% 希望提升效率

例如，他可以確保有更多的工作人員從事停火計畫或調查犯罪等工作。每年，警察學校花費400萬，平均每年有38人進入學校，但只有17人順利畢業成為警員（不到50%）。這不是一項明智投資，議會要求警局在7月26日和10月給出報告，闡述如何更有效使用400萬，提高警校畢業率。

勵琪說，屋崙警局在調查罪案方面有很多不足。比如，罪案完結率不到50%，比許多城市都糟。如果要解決這些問題，必須讓警局專注於調查犯罪。警長自己也說，只有少數人犯罪，那屋崙更應該集中資源處理暴力犯罪和預防暴力。

勵琪強調，為了讓警局專職於解決暴力問題，才決定將911報警電話中的非暴力電話分流。市民遇到問題還是打911，只不過根據不同類型，分流到不同機構。員警處理暴力問題，非暴力問題交給專門部門處理。包括在消防局成立文職團隊社區移動援助響應者計畫（MACRO），包含文職外聯人員、緊急醫療技術人員或其他非警員。當有人出現精神健康危機或其他非暴力犯罪，並致電911報警時，團隊出馬處理。當有人可能打電話反應堵塞的車道和汽車被遺棄時，交通局會作出反應。