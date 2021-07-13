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運動家新球場 屋崙華埠：停車位設計不足 憂堵交通

編譯組／屋崙電 
屋崙華埠領袖擔心，新的運動家球館對華埠造成不利影響。（美聯社）
屋崙華埠領袖擔心，新的運動家球館對華埠造成不利影響。（美聯社）

一些亞裔社區領袖認為，目前的霍華德運動家棒球場（Howard Terminal A ballpark）提案，將使屋崙華埠社區損失慘重。他們認為，該球場將堵塞華埠交通，加劇外來化惡果。

根據目前擬議的設計，這個擁有三萬五千個座位的棒球場將只有兩千個停車位。許多人擔心這會迫使球迷到附近的華埠泊車，然後步行去看比賽。這對繁忙的華埠商業區來說，日間停車將是一場噩夢。

「我們繞整個地區兜了兩圈，每個人都是雙車位泊車，」華埠購物者卡西姆（Fatma Kassem）說。「我們只好回家，沒在任何地方停車和停留。」

這就是為什麽社區領袖說，在附近增加一個球館可能會使商業區陷入困境。華埠商會主席陳錫澎（Carl Chan）說：「好的方面會有，壞的方面也有。」

陳錫澎說，好的方面指球迷在比賽前或比賽後在華埠停車並消費；壞的方面是指他們長時間占據一個車位，沒有花一分錢。

「許多小企業被排除在這場對話之外，」陳錫澎說。「正因如此，我們要確保將他們的顧慮反映出來。」

李女士（音譯，Evelyn Lee）是屋崙亞洲文化中心的董事會主席。她說，運動家隊必須考慮建造更多的停車位，並想辦法解決他們的球迷可能會造成的交通問題。

「華埠沒有被包括在市政府的環境審查中，」李女士說。「我們還沒有被諮詢過這些問題，運動家也從未直接聯繫過我們。」

社區領袖希望運動家隊不僅能向他們的球迷宣傳華埠是一個購物場所，而且能允許華埠的餐館在棒球場有免費或折扣的優惠。

李女士說：「我們希望運動家隊能以社區一員及鄰里的姿態出現；而且是作為一個好鄰居，不是一進來就把一個現有的、繁榮的社區毀掉。」

許多華埠領袖說，他們並不反對霍華德碼頭球館，希望運動家隊能留在屋崙。但他們希望，經過修改的計畫能使運動家和華埠做到雙贏。 

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