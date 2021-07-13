遠距工作政策 Google遭員工批「虛偽」

加州Google總部員工開始返辦公室上班。(美聯社)

Google 目前已有部分員工回到辦公室上班，公司現採自願方式重返辦公室，計畫9月開始，每周至少有3天返回辦公室上班，採取遠距與實體辦公室混合工作方式。同時，由於一名資深管理階層申請在紐西蘭遠距工作一年已獲准，其他申請遠距工作員工被告知最早須8月才決定，引發內部遠距工作雙重標準的質疑。

Google未強制要求員工接種疫苗 ，但提供接種證明者可不戴口罩 ，未接種疫苗或未提供證明員工則須戴口罩、並且每周進行一次新冠檢測。辦公室沒有人數承載或社交距離限制，也計畫逐步恢復免費食物等標誌性福利。據了解，部分員工透露，Google計畫舉辦一些特別活動，歡迎員工重返辦公室。

今年5月，Google執行長皮查(Sundar Pichai)在推特發文表示，計畫讓60%員工一周有幾天到辦公室、20%員工工作將轉移到新辦公室地點、20%將完全遠距工作。在新結構下，搬遷員工將根據當地市場進行薪資調整。員工可依據自身情況提出申請。

不過，在公司確定員工工作地點與薪酬時，由於辦公室調動、薪資調整與遠程工作時間等問題，內部形成緊張局勢，競爭與減薪可能激起越來越大的憤怒，公司未來職場政策的混亂，可能影響每一名員工。

此外，Google最資深主管、技術基礎設施資深副總裁霍爾茲勒(Urs Holzle)宣布在紐西蘭遠程工作。此事激怒公司一般員工，認為這是公司對領導層的特殊待遇，較基層員工則需要通過漫長而不確定的申請流程，公司決定遠程工作的作法不公平。員工認為，公司對員工搬遷政策有雙重標準，批評公司政策「虛偽」(hypocritical)。

Google發言人表示，霍爾茲勒搬遷申請於去年提交並獲准，當時Google復工政策尚未制定，但由於邊境旅行政策限制，搬遷被推遲。發言人拒絕對員工說法發表評論，表示每名員工都有資格申請遠程工作，無論是哪個團隊或部門，霍爾茲勒團隊的部分員工也將被批准遠程工作或辦公室調動。

目前尚不清楚，霍爾茲勒的薪資是否會做調整。