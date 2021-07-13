和柯瑞組超級奪冠陣容 傳勇士想「挖」里拉德

勇士正在探討交易里拉德（如圖）的可能性，若成功，他將和柯瑞、湯普森、格林組建超級衝擊冠軍陣容。（記者劉先進／攝影）

The Athletic記者斯雷特（Anthony Slater）報導說，勇士 正在內部討論交易波特蘭拓荒者全明星後衛、屋崙長大的里拉德（Damian Lillard）的可能性。

若交易真的成功，勇士將再次組建衝擊冠軍的超級王牌陣容，包括全明星後衛柯瑞 、湯普森和里拉德，以及防守核心格林。有意思的是，格林將和里拉德一起代表美國隊參加東京奧運 會。里拉德曾表示過，非常欣賞格林的打球風格。甚至有報導說，他和團隊一直希望交易來格林。里拉德雖然信奉一人一城，忠誠於拓荒者，但也對球隊的狀態表達不滿，認為沒能組建奪冠陣容。

勇士正在探討交易里拉德的可能性，若成功，他將和柯瑞（如圖）、湯普森、格林組建超級衝擊冠軍陣容。（記者劉先進／攝影）

斯雷特是專門跟蹤報導勇士隊的記者，他在文章中說，勇士確實已經內部討論交易里拉德的想法。需要注意的是，現在只是處於潛在交易的內部討論階段。斯雷特並未表示，勇士隊已經與拓荒者球隊的任何人交談過。更有可能的是，勇士正在等待，看看里拉德是否發出正式的交易要求，或者開拓者是否願意接聽任何有關里拉德交易的報價電話。

30歲的里拉德，本賽季場均28.8分和7.5次助攻。被稱為關鍵時刻先生，本賽季例行賽最後5分鐘相差5分以內的關鍵時刻，他共得到162分，冠絕聯盟。他此前和球隊簽下頂薪合同，到2025年到期，最後一年有球員選項。但今年球隊再次止步首輪，奪冠看起來遙遙無期。賽季結束後，球隊快速解僱原教練斯托茨（Terry Stotts），換來曾率領活塞奪冠的前明星後衛畢拉普斯（Chauncey Billups）。

此前有報導說，里拉德對開拓者選擇新帥的過程中遭受的惡意批評和對球隊是否能夠打造奪冠陣容表達過擔憂，這已經成為逼迫他申請離隊的主要因素。他要交易來勇士的傳言，已經流傳一個月之久。

The Athletic 在6月份曾報導，勇士有足夠的交易籌碼得到里拉德。將維金斯（Andrew Wiggins）、新秀懷斯曼（James Wiseman）和普爾（Jordan Poole）、帕斯卡（Eric Paschall）、2021年第7和14號選秀權以及勇士2022和2026年的第一輪選秀權打包，足可以換來里拉德和中鋒努爾基奇（Jusuf Nurkic）。