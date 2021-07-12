聖荷西亞裔男詐200萬新冠救濟金 面臨最高30年徒刑

聖荷西陳姓男子被控詐騙聯邦新冠救濟項目資金，用於購買加密貨幣及特斯拉豪車。(Getty Images)

根據聯邦檢察官 辦公室，聖荷西40歲亞裔男子萊布尼斯‧陳 (Lebnitz Tran) 非法從聯邦新冠大流行病救濟項目中騙取約200萬元，用來購買加密貨幣、上餐廳用餐，以及購買特斯拉電動車。

陳姓男子一共對新冠疫情 相關救濟項目「薪資保護貸款 計畫」 (the Paycheck Protection Program, 簡稱PPP)發出27件冒牌申請要求，另對「經濟受損災難貸款計畫」 (the Economic Injury Disaster Loan Program) 提出至少七宗申請案。新冠疫情席捲美國時，美國政府特別設立「薪資保護貸款計畫」與「經濟受損災難貸款計畫」，協助全國各地經濟產業度過難關。

陳姓男子被控以多重個人身份與商業團體名目，以及假證件、假資訊申請貸款。陳所採用的假證件中包括冒牌員工資訊、假的納稅證據，以及誇大不實的員工薪資名單。

根據聯邦檢察官控訴書，陳姓男子利用所有假造資料，企圖申請高達800萬元以上貸款，但最後只能取到約200萬元貸款。

根據聯邦檢察官辦公室所提聲明，陳與一些人利用這筆贓款上餐廳用餐、四處購物，並將部分贓款存入個人投資銀行帳戶、購買加密貨幣 (cryptocurrency) ，甚至從豪華車交易商處購買一輛10萬元的豪華特斯拉車電動車。

檢察官辦公室對陳姓男子提出六項電匯欺詐 (wire frau) 、三項銀行欺詐。如罪名成立，他將因每項銀行欺詐罪名，面臨最高30年徒刑判決，每項電匯欺詐罪名，面臨20年徒刑判決。

聯邦調查局與小型企業行政局總調查長在新冠疫情欺詐執法小組主導下，調查這宗詐欺政府案件。