舊金山市府推零息貸款幫助小企業 最高貸款10萬

舊金山小商業可以申請無息貸款。（本報檔案照片）

為了幫助小企業能夠盡快從疫情中復甦，舊金山 推出了新的零利息貸款 ，最高可以貸款10萬元。

舊金山市長布里德（London Breed） 宣布啟動一項新的貸款計畫。這項新的貸款計畫，通過提供營運資金來支持現有的舊金山企業以及想要開業的舊金山新商家。項目的目標是惠及被其他救濟項目排除在外的企業主，以及在獲取資金方面有更大障礙的企業。

為了滿足新冠疫情造成的商業貸款需求，舊金山在過去一年中投資了大筆金額，最大限度地提高對小企業的可用貸款。舊金山現在與州府支持的貸款單位、當地社區機構合作，利用額外資金為小企業提供最高達10萬元的零利率貸款。這是迄今為止最大的小商業貸款計畫。

小商業可以在線申請「SF Small Business Recovery Loan Fund」。該計畫由加州重建基金（California Rebuilding Fund）與KIVA以及當地社區發展金融機構 (CDFIs) 合作管理。網址是：www.CALoanFund.org（或者是：https://www.connect2capital.com/p/californiarebuildingfund/）。

此外，對於在掙扎交租、擔心被逼遷的小商業而言，一則好消息就是加州的商業逼遷禁令已延長至2021年9月30日。州法律之下，舊金山和所有地方政府都要遵循這個新的逼遷禁令。然而，暫停支付租金 並不是免除支付租金，也就是欠租依然要繳交。市府也提醒，如果小商業在過去一年中拖欠租金，則最好還是要準備好還款的計畫。