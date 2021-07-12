我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美58.8%成人 完全接種疫苗

加州山火今年恐更嚴重 消防隊長：採取解決政策勢在必行

舊金山市府推零息貸款幫助小企業 最高貸款10萬

記者李晗 / 舊金山報導
舊金山小商業可以申請無息貸款。（本報檔案照片）
舊金山小商業可以申請無息貸款。（本報檔案照片）

為了幫助小企業能夠盡快從疫情中復甦，舊金山推出了新的零利息貸款，最高可以貸款10萬元。

舊金山市長布里德（London Breed） 宣布啟動一項新的貸款計畫。這項新的貸款計畫，通過提供營運資金來支持現有的舊金山企業以及想要開業的舊金山新商家。項目的目標是惠及被其他救濟項目排除在外的企業主，以及在獲取資金方面有更大障礙的企業。

為了滿足新冠疫情造成的商業貸款需求，舊金山在過去一年中投資了大筆金額，最大限度地提高對小企業的可用貸款。舊金山現在與州府支持的貸款單位、當地社區機構合作，利用額外資金為小企業提供最高達10萬元的零利率貸款。這是迄今為止最大的小商業貸款計畫。

小商業可以在線申請「SF Small Business Recovery Loan Fund」。該計畫由加州重建基金（California Rebuilding Fund）與KIVA以及當地社區發展金融機構 (CDFIs) 合作管理。網址是：www.CALoanFund.org（或者是：https://www.connect2capital.com/p/californiarebuildingfund/）。

此外，對於在掙扎交租、擔心被逼遷的小商業而言，一則好消息就是加州的商業逼遷禁令已延長至2021年9月30日。州法律之下，舊金山和所有地方政府都要遵循這個新的逼遷禁令。然而，暫停支付租金並不是免除支付租金，也就是欠租依然要繳交。市府也提醒，如果小商業在過去一年中拖欠租金，則最好還是要準備好還款的計畫。

貸款 舊金山 租金

上一則

聖荷西亞裔男詐200萬新冠救濟金 面臨最高30年徒刑

下一則

老鷹法案被指「抗中」 示威者赴波洛西家門前抗議

延伸閱讀

疫情改變生活…「舊金山是我唯一想留下的地方」

疫情改變生活…「舊金山是我唯一想留下的地方」
中華總商會董事監事就職 會長區國雄：推動華埠商業復甦

中華總商會董事監事就職 會長區國雄：推動華埠商業復甦
金山削減警察部門預算 市府與議會達共識

金山削減警察部門預算 市府與議會達共識
金山削減警察部門預算 市府與議會達共識

金山削減警察部門預算 市府與議會達共識
布里德專欄／支援學生 強化遠端學習資源

布里德專欄／支援學生 強化遠端學習資源

熱門新聞

加州與內華達州州界附近的395號公路旁有巨石落下。美聯社

加州灣區到太浩湖發生連續地震 強度最大5.9級

2021-07-09 11:55
嫌疑犯黃德忠（Dezhong Huang，音譯）墜樓現場。（讀者提供）

舊金山華埠砍人墜樓案 女子被砍20多刀幾乎被殺

2021-07-08 00:30
聖巴布洛灣東兄弟島旅館管理員年薪14萬元，被稱為夢幻工作。（電視新聞截圖）

年薪14萬 舊金山這個小島「夢幻工作」再度招聘

2021-07-10 17:11
曾爍為人樂觀開朗，喜歡攝影。在2019年12月31日的搶劫案中不幸遇害。（曾爍親友供圖）

華人工程師曾爍命案 辯方欲做無罪辯護 法官3次打斷

2021-07-07 02:16
灣區過去一周delta病例激增，9日被聯邦列入重點觀察名單中。（Getty Images）

Delta病例激增 灣區被聯邦列入重點觀察名單

2021-07-10 02:20
穿著螢光色制服的人白天來到謝小姐家門口。（視頻截圖）

金山華人住址疑遭盜用 竊賊日夜偷信 影像曝光

2021-07-07 00:32

超人氣

更多 >
傳美國施壓取消南京廠擴產 台積電回應了

傳美國施壓取消南京廠擴產 台積電回應了
維珍老闆布蘭森搶先上太空 體驗4分鐘無重力

維珍老闆布蘭森搶先上太空 體驗4分鐘無重力
歐洲杯／義大利奪冠 PK賽3:2擊敗英格蘭

歐洲杯／義大利奪冠 PK賽3:2擊敗英格蘭
海地總統遇刺 2美籍刺客背景曝光 1人曾任西恩潘保鑣

海地總統遇刺 2美籍刺客背景曝光 1人曾任西恩潘保鑣
劉德華主演的「失孤」原型人物 郭剛堂找到兒子了

劉德華主演的「失孤」原型人物 郭剛堂找到兒子了