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老鷹法案被指「抗中」 示威者赴波洛西家門前抗議

記者李晗 / 舊金山報導
示威者舉著「不要與中國戰爭」的牌子。右一為退休法官鄧孟詩。（記者李晗 / 攝影）
示威者舉著「不要與中國戰爭」的牌子。右一為退休法官鄧孟詩。（記者李晗 / 攝影）

即將在國會中表決的「老鷹法案」，被指帶有敵對中國，「抗中」的條文。多位反戰示威者11日前往聯邦眾院議長波洛西（Nancy Pelosi）在舊金山的家門前抗議，要求波洛西作出行動，避免中美關係緊張升級，同時保護在美華人。

國會5月時提出了「確保美國全球領導地位及參與法案」（Ensuring American Global Leadership and Engagement Act）法案，英文的縮寫為「EAGLE Act」，即「老鷹法案」。法案由民主黨籍眾院外委會主席米克斯（Gergory Meeks）5月25 日提出，旨為強化美國在政治、外交、軍事及科技等多領域實力，因應中國挑戰。

左派政治活動家埃文斯（Jodie Evans）組織了當天在舊金山的示威活動。她強調，希望波洛西能夠在老鷹法案將一些敵對中國的條款拿出，包括反對一帶一路政策的宣傳，可能違反「一中原則」的對台新政策，以及總體上對於中國的敵對描述。埃文斯是反戰團體「Code Pink」的代表，擔任過加州州長的內閣。

「老鷹法案」長達400多頁，其中有多項對台灣友好的條文，推動美台之間往來等等。

出席抗議活動的還有舊金山高等法院退休法官鄧孟詩（Julie Tang）。她退休之後一直活躍於慰安婦權益、中美關係等話題。她表示，美國持續對於中國的敵對，首先受害的就是在美華人，尤其是現在針對亞太裔暴力事件頻發的時候。她認為，應該要摒棄這類敵對冷戰思維，尋求合作。她形容美國沒有任何的高鐵，但是敵對中國的事情要通過，就宛如坐上了高鐵。

現場的反戰標語。（記者李晗 / 攝影）
現場的反戰標語。（記者李晗 / 攝影）

鄧孟詩表示，法案中對於氣候變化的條款，他們都非常認同。但是針對中國的一些條款，她認為波洛西應該動用議長的權力，將這些條款拿出。

波洛西的家是在舊金山富人區的太平洋崗。當天大約有20人出席集會，包括多位華裔社區代表。舊金山警察局在現場戒備。「老鷹法案」由民主黨人主推，在共和黨內則遭遇不小的質疑聲音。雖然對抗中國成為兩黨當前的共識，但是對於具體外交上的實踐操作，仍然存在分歧。

中國 波洛西 舊金山

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