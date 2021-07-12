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金山日落區可負擔住房將表決 兩方仍僵持對立

記者李晗 / 舊金山報導
支持增加房屋供應的舊金山YIMBY在日落區集會。（記者李晗 / 攝影）
支持增加房屋供應的舊金山YIMBY在日落區集會。（記者李晗 / 攝影）

引起巨大爭議的舊金山日落區可負擔住房（廉租房）項目，即將在本周在議會內初審表決。正反雙方持續僵持對立，舉行集會示威活動，意見水火不容。

該住房單位選址位於Irving街2550號，靠近Irving街商圈，現在是警察信用合作社（credit union）。信用合作社計畫出售土地，然後田德隆區的非盈利地產開發商TNDC則會負責具體設計、動工。這個可負擔公寓的單位將全部用作租賃，預計將建成一個七層的大樓，有98個住房單位，其中包括一房、兩房、三房不同類型。

為了購買這塊土地，議會也將在本周表決這筆超過1400萬的貸款。如果貸款申請通過，財務資金可以到位，那麼項目幾乎就可以十拿九穩。

反對項目的華裔民眾持續示威。（記者李晗 / 攝影）
反對項目的華裔民眾持續示威。（記者李晗 / 攝影）

然而，反對的民眾對這個項目的質疑聲音，從去年到現在一直都有。反對的理由包括引入大量人口之後的交通、治安問題，大樓陰影與民眾隱私。現在反方大多希望能將這個大型建案的規模縮小一點，比如七層樓的建案改為四層樓。另一個熱議的話題是停車的問題，也料將成為爭議焦點。因為住房項目有約100戶，但是停車位只有11個，預計將會導致附近區域的停車變得比以前更難。

11日周日，支持這個項目的民眾在日落區集會。華裔香文競（Brian Heung）表示，自己在日落區居住十多年，認為舊金山就是存在住房問題，想要讓更多的家庭住進來，就應該多建造房屋。他認為許多的居民的擔憂都是可以解決的。現場大多是支持增加房屋供應、建房的YIMBY團體成員。也有個別華裔的反對項目者在現場示威。

幾天之前，反對這個住房建案的華裔民眾，也去到日落區市議員馬兆明家門口示威。馬兆明一直是可負擔住房的支持者，一直在推動這個建案，儘管面臨來自居民的阻力。

6月30日日落區的居民召開了社區會議，大量反對建案的民眾出席，同時指出這個建案的選址曾經是洗衣房，可能存在土地有毒的問題，要求官方徹查。當時馬兆明出席活動，在現場被噓。

市議會將於周三在預算與財政委員會中表決貸款購買土地的項目。

貸款 華裔 舊金山

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