加州山火今年恐更嚴重 消防隊長：解決政策勢在必行

今年加州山火來得比去年早，規模也比去年同期龐大。(Getty Images)

南灣洛斯蓋圖附近的山丘草木乾枯。山火 專家表示，如發生火警，滿山滿谷的乾草枯木將瞬間引燃，四處蔓延。這種現象不只出現在南灣聖他克魯茲山脈，從矽谷到塞拉山脈 (Sierra Mountain) ，從南加州 到北加州的沙斯達縣 (Shasta County) ，情形無不如此，整個加州均面臨山火的威脅。

加州草木乾枯，主因之一是加州連續兩年創下雨水短缺紀錄。另外熱浪頻傳，有些地區的高溫已超過110度，漫漫長夏才剛開始，加州山火危機重重，而去年摧毀性山火的記憶猶新。

加州去年約有四分之一林木遭山火焚毀，遭焚毀總面積高達430萬畝，這是加州有史以來，規模最龐大的山火災情。2020年加州山火有的爆發於8月間的雷電暴風雨，聖他克魯茲山脈加州歷史最悠久的大盆地紅木公園營地遭火焚毀。塞拉山脈有全球僅存紅衫(sequoia)樹林。紅衫林中10%的巨型紅衫亦遭山火燒毀。去年閃電山火期間，灣區各城市包括舊金山、屋崙、聖荷西的天空出現一片類似世界末日 (apocalyptic) 的橘紅色。

加州山火危機重重。整個加州均面臨山火的威脅。(Getty Images)

2020年歷史性超級山火共摧毀了一萬棟以上房屋，另33人喪生火窟。今年的天氣比去年更乾燥。

顯然如此，今年加州山火來得比去年早，規模也比去年同期龐大。從元月1日到7月6日，加州一共爆發4902次山火，比去年同期多720次。目前加州山火已焚毀8萬3237畝林地，比去年同期山火焚毀林地3萬5623畝多一倍以上。

從沿海地區大索爾 (Big Sur) 的威洛山火 (the Willow Fire) 到沙斯達山附近的岩漿山火 (the Lava Fire) ，加州消防廳出動大批救火員、救火車、飛機、直升機與各地山火搏鬥。加州消防廳消防隊長波特 (Thom Porter) 說，加州山火高峰期一般出現於9月或10月間，現在情況與一般山火高峰期相差無幾，不知高峰期到了之後，情況又是如何，整個局面令人擔心。

加州人最感頭痛的問題是乾旱。加州主要水庫供水來源是塞拉山脈融雪，可是過去兩年是塞拉山脈有史紀錄以來，供水量第二低的兩年，只提供正常供水量的52%。灣區各大城市無不面臨同樣問題，聖荷西今年前半年的降雨量是該市128年有史紀錄以來的最低點，僅達5.33吋，情況與賭城拉斯維加斯相去不遠。舊金山也創下1849年淘金時期以來，降雨量第三低的紀錄。

紐森政府已增加防火預算，未來兩年期間將撥款20億元，預防對抗山火，目前加州消防廳 (Cal Fire) 共有3020名季節性救火隊員，比去年增加了310人。此外消防廳另行增購12架新直升機與操作842台遠距照相機的山火監控系統。

波特表示，加州自從1932年有山火發生記錄以來，規模最大的六次山火全都爆發於過去三年間。加州州府與聯邦政府將必須花費數十億元，剷除一些山林密集林木，加強建築法規，並採取一些辦法，適應目前新的環境狀況。雖然如此，最近數年，山火問題將愈來愈為嚴重，採取長期性降低山火威脅政策勢在必行。