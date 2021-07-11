3位數高溫烘烤 灣區部分城市開放避暑中心

灣區熱浪剛剛升溫，海洋層使各地氣溫擺動幅度不均。（電視新聞截圖）

三位數的高溫 周六繼續折磨加州 的大部分地區，一些地方的溫度甚至飆升至110度，夜間的最低溫度保持在80度左右。特別是與灣區 一嶺之隔的中谷，至周日晚上仍有「超高溫」警告，其他大部分地區都有 「高溫警告」，只有舊金山、沿海和灣區得以倖免。

「如果你住在舊金山市或灣區附近，你將不知道山那邊的東灣和中谷是怎樣一個大熱天，」KPIX 5氣象學家佩克（Darren Peck）說。

據預測，利佛摩周六達到106度，聖他路薩達到102度。其他熱點地區預計是柯洛維德爾，為109度；Pinnacles國家公園，110度；以及蘇諾瑪縣的高海拔地區，看起來也是110度上下。但海灣沿岸社區為83度，太平洋沿岸68度。

一位氣象專家說，北加州及灣區幾周來的第二次熱浪是由來自猶他州、亞利桑那州、新墨西哥州和科羅拉多州上空的高壓氣流交匯重疊造成的。

灣區一些城市周六提開放避暑中心讓民眾使用。汗流浃背的居民可以在康曲柯士達縣31個冷卻中心尋求庇護；在蘇拉諾縣，有11家圖書館被指定為避暑中心。此外，購物中心、電影院、公共遊泳池，甚至 「有空調的家庭成員」的住宅，亦是被推薦的乘涼好去處。

加州獨立服務運營商（California Independent Service Operator）在一份聲明中說，「由于加州的極端高溫和俄勒岡州南部不斷增長的野火威脅到輸電線路」，全州範圍內的彈性警報被延長到周六。但太平洋瓦電公司PG&E說，目前沒有關於輪流停電的計劃，但仍然要求客戶在關鍵的下午至傍晚期間減少用電，以減輕電力系統的壓力。該公司說，節能的一個好方法是不要經常打開冰箱門。灣區空氣質量管理區亦不鼓勵開車和戶外活動，禁止使用壁爐，以減少空氣汙染。