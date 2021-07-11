聽學25年 東灣盲人博士生導師楊洋 成功不忘助人

東灣海沃西部整脊醫學院歷史上首位盲人博士生導師楊洋，獨創矯正方面的診斷和治療技術。還積極投身中國盲人按摩師的再教育培訓，希望提高他們的醫療水平。（記者劉先進 ／攝影）

疫情襲來，難以回中國 交流醫學技術，東灣海沃（Hayward）西部整脊醫學院（Life Chiropractic College West）歷史上首位盲人博士生導師楊洋（George Yang），卻更加忙碌。他在Zoom上給國內盲人學生講課，提高業務水平。同時，他還在63個微信 群上公益課，傳授獨創的矯正技術，為中國2萬多個盲人提供再教育培訓，學習先進醫療診治手段，幫他們過上更有尊嚴的生活。

楊洋10日說，打算為獨創的矯正技術申請專利，並撰寫論文和书籍，讓技藝進一步發揚光大。

學校首位盲人博士生導師

初中二年級時，楊洋視力急劇下降。15歲被迫輟學，走上一條艱辛的盲人求學路。自學盲文考上盲人高中，又進入長春大學特教學院學習。深圳工作時通過托福考試，順利被東灣海沃的「西部整脊醫學院」錄取，攻讀脊柱神經矯正博士學位。

作為盲人，楊洋3年多的異國求學路特別艱辛。醫學用語有大量拉丁語和希臘語單詞，他像聽天書。楊洋每次都坐在前排，不斷提問。為了擠出學習時間，他每天睡4小時。課堂上想睡覺，他就從座位起來，在角落做15到20個俯臥撐，趕走睡意。

碰到醫學中的大量圖片，他會請老師語言描述X光、MRI、CT的圖片訊息。並花更多時間，在解剖試驗室透過雙手在屍體標本上摸索。聽學25年，靠著一股子狠勁，他以年級第二名的成績取得脊柱神經矯正博士學位。

2018年9月，他被學校應聘任教，成為學校歷史上第一名盲人博士生導師，也是中國首個脊柱神經矯正醫學盲人博士生導師。他同時還兼任美國 河洛中醫大學教授。

東灣海沃西部整脊醫學院歷史上首位盲人博士生導師楊洋，獨創矯正方面的診斷和治療技術。還積極投身中國盲人按摩師的再教育培訓，希望提高他們的醫療水平。（記者劉先進 ／攝影）

獨創技術 他準備申請專利

雖然看不到儀器拍的片子，但楊洋卻用心琢磨，創出獨門絕技。首創的診斷技術動態比較分析系統（Dynamic Comparative Analysis System），可以用手指對患者的神經骨骼肌肉進行主動和被動動態評估。用以前掌握的中醫治療手法和西醫的康復技術相結合，發明了减壓筋膜動態鬆解技術（Decompressive Myofascial Dynamic Releasing Technique）。他準備申請專利，也考慮寫論文出書。

對發明的技術，楊洋頗有自信。他解釋，儀器拍的X光等片子，只能看到静态的骨頭，不能看到功能障礙的問題。他雖然看不清，卻能利用手解決問題。他通過移動患者關節，或者讓患者運動關節，發現異常，找到方法恢復患者運動功能。「美國康復運動醫學很完善，但手法少。中醫技術對軟組織的治療推拿手法多，運動康復理論偏弱。我就結合手指推拿、刮痧、拔罐以及美國的筋膜链和運動康复技術，發展出减壓肌筋膜能放鬆解治療技術。」

臨床經驗豐富的楊洋，靠著精湛技術，除了學校的博士生導師，還兼職兩份工，在河洛中醫大學的實習診所看病，也在東灣快樂山（Pleasant Hill）的一家私人診所上班。因為技術獨特，不需要拍給人體帶來輻射的片子，他頗受病患歡迎。

楊洋首創的診斷技術動態比較分析系統和減壓筋膜動態鬆解技術，不用拍有輻射的片子，很受患者歡迎。他準備寫書、申請專利。（楊洋供圖）

投身再教育培訓 讓盲人更有尊嚴

求學、上班的同時，楊洋還致力於盲人按摩師的再教育培訓。在大學同學的建議下，他開始在微信中講課。沒想到口碑頗好，授課範圍涵蓋3個大群、總計1500人。有盲人不滿足於停課，希望當面講課。後來，有13人出錢，幫他出路費和住宿費，請他到山東萊州上課。從2016年聖誕節開始，他每年固定兩次回國授課，直到去年疫情爆發。

楊洋說，這些課程只收很少的講課費，以維持租賃場地、軟體直播和請其他老師的講課費等開支。還有一部分免費課，幾乎是公益性質。

因為疫情的關係，楊洋現在都改為Zoom上授課，並同時在63個微信群開講。楊洋希望傳授自己獨創的診斷和治療技術，幫助中國的盲人按摩師提高醫療水平，在解除更多患者的病痛同時，也能讓他們自己過上更有尊嚴的生活。