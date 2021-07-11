燒逾萬畝土地 北加州山火部分受控

前線消防人員在現場撲救。（電視新聞截圖）

北加州 再次遭遇山火 肆虐，持續燃燒的山火也燒毀了過萬畝的土地。隨著消防隊伍的撲救，現在山火也部分受控。

北加 州的西斯邱縣（Siskiyou County）與沙斯達縣（Shasta County）是本次山火的災區之一。隨著火勢的逐漸受控，西斯邱縣緊急服務辦公室 (OES) 也宣布了所有疏散撤離命令都已取消。

由於閃電的電擊起火，這個被稱為是「熔岩火災」（Lava Fire）的山火於6月28日開始燃燒，在北加州的韋德市（Weed）東北約3.5哩和沙斯蒂納湖（Lake Shastina）東南約4.5哩處燃燒了2萬5002畝地，火勢逐步受控，已經超過七成。

7月4日，西斯邱縣縣警長辦公室宣布，所有疏散撤離令都降級為警告級別，也就是程度較輕的級別。涉及的地區包括以下地帶：Shasta Vista Subdivision，County Road A-12南北，Harry Cash Road, 4 Corners（Big Springs Rd at County Road A-12）到Hart Road，Hoy Road北側，沿97號高速公路向北到County Road A-12，Big Springs Rd 附近的沙斯蒂納湖和杜松谷（Juniper Valley）社區，從 97 號高速公路到Big Springs Rd東側和西側的McDonald Lane。

然而當時根據緊急服務辦公室的說法，警告也已被取消。由於「熔岩火災」和「坦南特火災」（Tennant），97號高速公路之前一直關閉，直到於7月5日重新開放。加州交通廳（Caltrans）工作人員要求居民注意，消防人員繼續在高速公路上和周圍工作，呼籲駕駛者在行徑這條高速路時減速，並小心駕駛。

加州消防局（Cal Fire）的官員也表示，強風加劇了迪勒峽谷（Diller Canyon）地區以北的火勢和煙霧的問題。消防局也認為這幾天火勢明顯擴大。目前，消防局人員表示，有消防工作人員（Hot Shot crews）正在惠特尼溪（Whitney Creek）地區，在極其崎嶇陡峭的地形中進行救災活動。

國家森林局（U.S. Forest Service）官員預計到7月12日時火勢才會獲得全面的控制。

今年早些時候，灣區的野火季節來得早。今年雨季較弱，因此使得使環境變得乾燥，為野火的發生提供了條件。在過去幾年中，加州發生了一些州歷史上最大、最致命和最具破壞性的火災。去年是創紀錄的一年，近1萬場大火，燒毀了超過400萬畝的土地。

與此同時，加州大部分地區處於極端或異常乾旱狀態，促使州長紐森（Gavin Newsom）宣布該州大部分縣進入乾旱緊急狀態。所有這些因素，加上早期極端熱浪的到來，讓消防機構和居民擔心加州可能再次陷入危機狀態。