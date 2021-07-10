史丹福研究：學童做瑜伽、正念訓練 睡得更好

史丹福大學醫學院研究發現，經過深呼吸、瑜珈和正念訓練的孩子睡眠品質比一般孩子好。（照片：史丹福大學提供）

史丹福大學 醫學院研究發現，經過深呼吸、瑜伽和正念訓練的孩子，即便沒有經過睡眠訓練，也比一般孩子的睡眠品質好。這項研究發表在本月6日的「臨床睡眠醫學雜誌」（Journal of Clinical Sleep Medicine）上，並首度使用測量大腦活動的多導睡眠圖技術，來評估兒童睡眠問題。

史丹福大學精神病學暨行為科學教授歐哈拉（Ruth O'Hara）是本篇論文的主要作者，也是一名睡眠專家。她表示，接受這項訓練的孩子，可以比沒接受訓練時多睡74分鐘。這些孩子也透過這些訓練增加了更多快速動眼期睡眠，並增加了做夢及鞏固記憶的能力。歐哈拉表示，這些孩子經過訓練後，未來神經元發展、認知及情緒功能都將比一般孩子來得穩定。

她表示，主要研究的兒童是兩個舊金山灣區 的低收入 社區，都是西語裔社區，一個社區是實驗組、另一個則為對照組。兩個社區的犯罪率與暴力率都很高，家庭則面臨缺乏食物、空間擁擠、住屋不穩定等壓力。而這些壓力也是導致兒童從小就睡眠不足的原因。

史丹福大學研究指出，對於風險家庭的孩子來說，睡眠品質不僅取決於保持規律的就寢時間等因素，更重要的是要讓他們完全放鬆。有不少孩子因為覺得不安全，晚上常在惡夢和恐懼中驚醒。

史丹福大學表示，他們推出了兒童版的學習課程，包括以緩慢的深呼吸作為練習，並以瑜伽等基礎運動來輔佐，老師們每周兩次，在社區的中小學推出課程，為期兩年，並在課程中教導孩子們關於壓力的議題，並使用了非營利組織 PureEdge 開發的 Pure Power 課程。內容是英語和西語課程，雖然內容有各種釋放壓力的方法，但並沒有特別教導學生如何睡眠。

史丹福大學表示，總共有1000多名三到五年級的學生參與課程，最後募集了實驗組和對照組各薇58名學生，評估睡眠狀況，並且使用測量大腦活動的多導睡眠圖技術，來測量兒童們睡眠時的大腦運動、呼吸率、心率及血氧等狀況。

研究發現，經過訓練的孩子平均每晚比沒經過訓練的對照組多睡54分鐘。如果是與自己相比，則多睡了74分鐘。且經過長達兩年的研究，許多孩子也開始進入青春期，睡眠逐漸減少，但透過研究動眼期等大腦運動周期，發現經過訓練的孩子，睡眠品質反而變得比以前更好。