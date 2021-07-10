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竊商業機密 前Genentech華裔科學家認罪

編譯組／舊金山9日電
前Genentech華裔科學家及丈夫承認竊取商業機密並與競爭對手分享。（美聯社）
前Genentech華裔科學家及丈夫承認竊取商業機密並與競爭對手分享。（美聯社）

聯邦當局表示，曾任職總部位於南舊金山的基因科技公司Genentech的一名科學家和她的丈夫承認竊取公司機密，以與競爭對手共享。

據北加州聯邦代理檢察官辛茨（Stephanie Hinds）稱，該生物技術巨頭的林姓前首席科學家（Xanthe Lam）和她的丈夫林艾倫（音譯，Allen Lam）7月6日認罪，承認有共謀及其他指控罪行。

辛茨在一份聲明中說：「聯邦檢察官辦公室將繼續積極起訴盜竊企業商業機密的行爲，以保護創新。」

法庭文件說，從2009年開始，這對夫婦合謀從Genentech公司竊取機密信息，傳送給不同的競爭對手。其中一例為，林女向總部位於台灣的生物制藥初創公司JHL Biotech提供機密信息。據檢察官稱，提供這些信息是為了 「偷工減料，降低成本，解決問題，節省時間，並以其他方式加快産品開發。」

檢察官說，在承認共謀罪的同時，林女還承認犯有電腦欺詐和濫用，共謀並實施向政府機構作虛假陳述。林艾倫也承認了四項提交虛假報稅表和共謀向政府機構作虛假陳述的罪名。

在林氏夫婦認罪之際，聯邦檢察官宣布JHL生物技術公司的兩名前高管因密謀竊取商業機密和超過一億零一百萬元的電信詐騙而被起訴。

檢察官說，一個聯邦大陪審團起訴了這家公司前首席執行官拉喬丹諾夫（Racho Jordanov）和前首席運營官林羅絲（Rose Lin），指控他們招募了這對夫婦來竊取Genentech公司的機密。

「根據起訴書，JHL生物技術公司是一個建立在謊言基礎上的近10億元的台灣獨角獸企業，」辛茨在一份關於起訴書的單獨聲明中說：「被告利用從Genentech公司竊取的機密文件和商業秘密來建立一個競爭對手，並使自己致富。」

這些高管還面臨其他指控，包括國際洗錢和陰謀阻礙司法。拉喬丹諾夫和林羅絲7月7日首次出庭，對所有指控均不認罪。同時，Genetech的林氏夫婦案件被延期至11月9日。

檢察官 喬丹 台灣

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