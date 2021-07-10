北灣遊民收容所 爆47人染疫

聖他路薩一所遊民收容所爆47例新冠病例。(圖截取電視畫面)

北加州 聖他路薩(Santa Rosa)衛生官員表示，當地一家無家可歸收容所有47名遊民被檢測確診感染Delta新冠病毒。

管理遊民收容所的非營利機構「天主教慈善機構」(Catholic Charities)無家可歸服務主管荷姆斯(Jennielynn Holmes)表示，這次大規模感染發生在聖他路薩「塞繆爾瓊斯會堂」(Samuel L. Jones Hall)，大多數感染者都未接種疫苗 。目前，僅有一名感染者住院，其他被檢測新冠陽性者則沒有嚴重症狀。

塞繆爾瓊斯會堂是蘇諾瑪縣(Sonoma County)最大的無家可歸遊民收容所，此次爆發新冠疫情 ，感染人數約佔總人數153人的三分之一。蘇諾瑪縣當地新冠確診病例與住院人數有上升趨勢，其中大多數是未接種疫苗民眾。

新冠Delta變種病毒具有高度傳染性，在未接種疫苗人群中迅速傳播，導致新確診病例與住院人數增加。目前也是加州大部分新感染病例的主因。

在加州，12歲以上民眾都符合資格施打疫苗。截至目前為止，加州約有70%人口已接種至少一劑新冠疫苗。不過，在近幾個月疫苗接種推廣活動期間，無家可歸遊民是最難接觸到的族群之一。當局表示，沒有紀錄顯示還有多少人未接種疫苗。

這次在塞繆爾瓊斯會堂收容發生的新冠疫情，已是今年第二次。前一次於今年1月在疫情高峰期，曾出現較小規模的疫情。荷姆斯指出，Delta變種病毒接觸到遊民人口的情況，不同於原有新冠疫情，在過去整個疫情期間，遊民確診病例並不多，這次卻傳播快速。

蘇諾瑪縣衛生部門流行病學小組經理派克(Kathryn Pack)表示，整個蘇諾瑪縣在過去兩周，已有62名遊民確診新冠，自疫情開始，當地無家可歸人口總病例數上升48%，目前已達到191人。