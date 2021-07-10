熱浪來襲 灣區部分地區恐達112度

灣區熱浪恐擴大，最高溫會在周六出現。(美聯社)

國家氣象局預報員9日表示，周六將是灣區 本周末最熱的一天，所有城市都無法倖免。東康曲柯士達縣與東阿拉米達縣氣溫預報將可能高達112度、最低至少105度；聖他克拉拉縣將達90多度；屋崙與舊金山附近雖有海洋層調節降溫，周末氣溫預估仍可達80多度。

東灣丘陵與山谷、北灣山谷、聖他克魯茲山脈、蒙多西諾湖(Lake Mendocino)的過熱警告將持續至周日晚間11點。聖他克拉拉谷也發出炎熱預告。

這次熱浪是在美國 歷史上最熱的6月之後來到。美國國家海洋與大氣管理局(National Oceanic and Atmospheric Administration)最新報告指出，美國6月平均溫度為72.6度、今年比平均溫度高出4.2度。加州 是經歷史上最熱6月的全美8個州之一，其他還有亞利桑那州、愛達荷州、麻州、內華達州、新罕布夏州、羅德島與猶他州。

灣區最熱地區周五出現約108度高溫，其他部分地區如屋崙則為80多度、靠近海岸較涼爽處為69度。「灣區空氣品質管理局」(Bay Area Air Quality Management District)也因熱浪發出空氣品質警告，鼓勵民眾限制使用車輛，周六儘量留在室內。

營運加州電網的「加州獨立系統營運商」(California Independent System Operator)要求客戶周五下午與晚間節約用電。將家中溫度調節計維持在78度以上，避免使用大型家電並關閉不必要使用的燈。

氣象預報員表示，儘管熱浪開始時會出現可預期的高溫，但不可預測因素，例如夜間潮濕與高雲，都會影響在白天炎熱溫度之後的入夜降溫速度。灣區較遠的內陸地區，最熱地區夜間溫度可能將保持在80多度、海岸約為60多度，兩區域間溫度應維持70多度。高氣壓的強度與厚度將減緩冷卻過程，溫度將於周日開始下降，但可能須於下周二才能真正感覺到降溫。