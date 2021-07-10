中華總商會董事監事就職 會長區國雄：推動華埠商業復甦

新一屆的中華總商會董事會、監事會在市長的監誓下，宣誓就任。（僑社記者謝潤琴／攝影）

舊金山 中華總商會舉行新一屆的董事會與監事會的就職典禮。連任會長的區國雄在致辭時強調，將繼續幫助華埠 走出疫情 ，推動商業復甦。

7月9日，總商會在華埠康年酒家舉行就職儀式，吸引眾多民選官員以及市政府局長委員出席道賀。舊金山市長布里德（London Breed）作為監誓人主持宣誓儀式。

區國雄連任會長，強調推動華埠商業復甦。（記者李晗／攝影）

區國雄在上一年度擔任會長，今年成功連任。他說，很高興能夠連任，有機會繼續為商會和社區服務，為此他深感榮幸，也感謝大家的支持。

他說，自己在舊金山營商40年，未來將會和各位董事、監事繼續努力合作，推動華埠經濟復甦，繼續打造更好的華埠營商環境。去年全球發生疫情，令華埠遭遇衝擊，區國雄感謝市長布里德和市政府，讓舊金山能夠盡快恢復，也希望華埠的商業能夠盡快復甦。

此外區國雄也強調，商會將會在華埠的治安等方面持續努力，與警察局中央分局緊密合作，促進警民關係，還華埠安全的環境。

布里德致辭時表示，感謝中華總商會過去為華埠做出的貢獻，幫助華埠恢復。她肯定總商會為社區爭取資源的努力，並且得到市長辦公室和議會的協助。

其他出席的官員包括州議員丁右立（Phil Ting）、邱信福（David Chiu），市議會議長華頌善（Shamann Walton），安世輝（Ahsha Safai），孟達文（Rafael Mandelman），陳詩敏（Connie Chan），地方檢察長博徹思（Chesa Boudin），財務官何世豪（Jose Cisneros），估值官郭華健（Joaquin Torres），市立大學校董譚盼龍（Tom Temprano）、王兆倫（Alan Wong）。交通局長譚姆林（Jeffery Tumlin）、警察局長史考特（Bill Scott）、工務局長迪格芬瑞（Alaric Degrafinried）都都有出席活動。

此外，中華總商會每年舉辦華埠花車巡遊，今年牛年因為疫情而停辦。商會確認明年2022年虎年，農曆新年的花車巡遊將會回歸。