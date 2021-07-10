北加州驚爆新山火 狂燒2.5萬畝 恐成今年最大

北加州普盧默斯縣國家森林爆發「貝克沃斯複合山火」，面積迅速擴大近2萬5000畝。（美聯社）

北加州 本周又發生新森林大火，火場面積已快速擴大近2萬5000畝，有成為加州今年到目前為止最大山火 之勢。

發生在普盧默斯縣國家森林（Plumas National Forest）的「貝克沃斯複合山火」（Beckwourth Complex）是由兩起閃電引發的野火所構成，位置在塞拉內華達山脈（Sierra Nevada）北部靠近內華達州邊界處。當局9日已對法人湖（Frenchman Lake）周邊的露營區和社區下達撤離令，關閉近12萬8000畝的森林區域，目前已有數百名消防人員在現場灌救。

從8日中午到9日中午，貝克沃斯複合山火面積爆炸式擴大為2萬4320畝，目前僅11%受控。

由兩起野火構成的「貝克沃斯複合山火」可能成為加州今年到目前為止的最大山火。（美聯社）

消防官員瓦雷（Pandora Valle）表示，火焰在極度乾燥的樹叢中燃燒，加上山上風速高達每小時35哩，是造成大火迅速蔓延的原因。

從俄勒岡州 邊界到加州中谷已發生多起山火，較大的「岩漿山火」（Lava Fire）和「泰能山火」（Tennant Fire）已大幅度受到控制，但岩漿山火已燒毀20棟建築物，包括13棟民宅，泰能山火燒毀5棟建築物，包括2棟民宅。發生在瑞定（Redding）以北的「鹽火」（Salt Fire）已有45%受到控制，但已燒毀27棟民宅和14個附屬建築物。

加州森林防火廳（California Department of Forestry and Fire Protection）表示，氣候變遷是使乾旱季節變得更長、更嚴重的主因，它讓植被水分大量減少，讓森林更容易發生嚴重野火。

與加州接壤的俄勒岡州克拉馬斯縣（Klamath County）的佛利蒙威納瑪國家森林（Fremont-Winema National Forest）本周也爆發山火，受到強風影響，面積從8日的1萬6640畝，9日迅速增加為3萬9040畝，擴大超過一倍，目前受控程度為零。

克拉馬斯縣緊急應變中心9日發布立即撤離令，要求貝蒂市（Beatty）以北和史布瑞格河（Sprague River）附近的居民離開。加州已派出兩個團隊開著野地消防車前往協助救火。