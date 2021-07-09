Match.com自動收取費用 聖縣聯合提告賠償200萬
聖他克拉拉縣地檢官辦公室8日宣布，全球網路約會服務公司Match Group Inc.將支付200萬元的民事罰款，以解決聖縣地檢官辦公室和加州其他五個地檢官辦公室聯合提起的消費者保護訴訟。聖縣地檢官表示，這項訴訟主要是控訴Match Group Inc.在未經客戶明確同意，就向客戶收取自動續訂費用。
Match.com旗下擁有許多約會網站，包括 Match.com、PlentyofFish、OkCupid 和 Tinder。聖他克拉拉縣地檢處表示，這家公司的網路註冊流程並沒有明確、明顯地告知消費者，他們註冊了自動續訂服務，並未能按照法律要求，獲得消費者的同意。檢方同時指控 Match.com ，並未告知消費者付款後如何取消，且取消過程非常複雜冗長，違反加州的自動續訂法。
聖他克拉拉縣檢察長羅森（Jeff Rosen）表示，就像約會一樣，消費者並沒有輕易答應要終身付費這項約會服務，網路公司應該要提出更容易退出服務的選項，就像選擇註冊加入一樣容易才行。
這項訴訟是2020年11月由聖他克魯茲縣提起，聖他克拉拉縣、聖地牙哥、洛杉磯、聖他巴巴拉和聖他莫尼卡市的地檢官辦公室聯合控訴。Match Group Inc.已於8日正式宣布支付200萬元的民事罰款，同時也將遵守已下條款，包括清楚明顯地披露自動續訂條款；自動續訂或連續服務收費前獲得消費者同意；消費者付款後透過電子郵件向消費者發送交易確認，並明確包含自動續訂條款；允許消費者輕鬆取消服務；避免使用誤導性的線上銷售訊息和支付機制等。
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