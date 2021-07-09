Match.com自動收取費用 聖縣聯合提告賠償200萬

聖他克拉拉縣檢察長羅森表示，網路公司應該要提出更容易退出服務的選項。（聖縣地檢處提供）

聖他克拉拉縣地檢官辦公室8日宣布，全球網路約會服務公司Match Group Inc.將支付200萬元的民事罰款，以解決聖縣地檢官辦公室和加州 其他五個地檢官辦公室聯合提起的消費者保護訴訟。聖縣地檢官表示，這項訴訟主要是控訴Match Group Inc.在未經客戶明確同意，就向客戶收取自動續訂費用。

Match.com旗下擁有許多約會網站，包括 Match.com、PlentyofFish、OkCupid 和 Tinder。聖他克拉拉縣地檢處表示，這家公司的網路註冊流程並沒有明確、明顯地告知消費者，他們註冊了自動續訂服務，並未能按照法律要求，獲得消費者的同意。檢方同時指控 Match.com ，並未告知消費者付款後如何取消，且取消過程非常複雜冗長，違反加州的自動續訂法。

聖他克拉拉縣檢察長羅森（Jeff Rosen）表示，就像約會一樣，消費者並沒有輕易答應要終身付費這項約會服務，網路公司應該要提出更容易退出服務的選項，就像選擇註冊加入一樣容易才行。

這項訴訟是2020年11月由聖他克魯茲縣提起，聖他克拉拉縣、聖地牙哥 、洛杉磯 、聖他巴巴拉和聖他莫尼卡市的地檢官辦公室聯合控訴。Match Group Inc.已於8日正式宣布支付200萬元的民事罰款，同時也將遵守已下條款，包括清楚明顯地披露自動續訂條款；自動續訂或連續服務收費前獲得消費者同意；消費者付款後透過電子郵件向消費者發送交易確認，並明確包含自動續訂條款；允許消費者輕鬆取消服務；避免使用誤導性的線上銷售訊息和支付機制等。