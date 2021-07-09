槍擊案六周後 VTA 7月底重啟灣區輕軌服務

繼大規模槍擊案後，VTA輕鐵服務將在7月底前恢複。（美聯社）

灣區 史上最致命的大規模槍擊 事件發生六周後，聖他克拉拉谷交通局(VTA)8日宣布，正逐步讓受到創傷的員工重新開始工作，目標是在7月底前重新啓動輕軌鐵路服務。

在過去的一周，員工們得以收拾他們在Guadalupe車場兩座大樓裡的個人物品，並著手搬離。在那裡他們的九名同事5月26日被一名 「非常憤懑的 」機械師槍殺。VTA說，由于該建築群的A樓和B樓曾是可怕的槍殺和逃亡現場，這兩棟樓將在未來幾年內被改造或重建。

最近幾周，VTA的一個 「客戶關懷小組 」向員工及其家人伸出援手，以「確保他們了解可利用的咨詢資源」。VTA也在 「評估可以返回工作崗位的員工的准備情況」。新的安全設施也正一一到位。約有379名員工在該停靠和維護火車的鐵路車場工作。

槍擊事件發生後幾個小時，貫穿南灣40多哩的輕鐵網絡就被關閉了。槍擊事件開始于B樓的電力部門，這是位于長長的大廳盡頭的大房間，只有一個進出的門洞。六名訓練有素的負責維持電氣化輕軌服務運行的機械師在那裡，被對VTA有諸多不滿的同事卡西迪（Sam Cassidy）槍殺，均身中數槍。

卡西迪隨後前往A樓，在去三樓的運營控制中心及行政辦公室的路上又槍殺了三名同事。在辦公室外，卡西迪向自己開了兩槍，這時執法人員趕到了。

VTA說，那些重返工作崗位的人將接受一個新的培訓計畫，並在正式開始工作前進行 「試開工」。例如，輕軌司機將駕駛空列車一段時間後再接受付費乘客。道路動力和信號部門的員工將有時間先參觀一下新工作地點，並「用目視來檢查線路，而不是開始實際的檢查或維修」。

「這符合我們以人爲本的第一要著，以及爲社區提供至關緊要的交通服務的目標，」 VTA說，並感謝公衆表現出的耐心和堅忍。