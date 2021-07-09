金山灣區到太浩湖發生連續地震 強度最大5.9級

灣區到太浩湖之間8日發生數十起大小地震。（取自推特）

美國 地質調查所（U.S. Geological Survey）表示，加州包括灣區 、塞拉內華達山脈（Sierra Nevada）、太浩湖（Lake Tahoe）和中谷（Central Valley）在內等地區，8日發生一連串地震 ，強度最大的是發生在太浩湖東南部的5.9級地震，但未傳出傷亡或嚴重損失。

地質調查所8日下午3時49分偵測到較不為人知的熱那亞斷層（Genoa Fault）發生5.9級地震，震央位於莫諾縣（Mono County）柯維爾（Colville）以南約3哩處，隨後引發數十個大小地震，強度從3.2級到4.8級不等。

地質調查所8日下午3時50分也記錄到士德頓（Stockton）東南東方向約10哩處發生一個4.8級地震，震央在小約翰溪（Littlejohns Creek）以北的Mariposa Road，深度約6.8哩，但地質調查所的互動地圖很快就刪除了這個地震，顯然這個地震只是其他地震造成的反應。

灣區捷運在地震發生後全面暫停服務10分鐘，是正常地震防範程序的一部分。

美國地質調查所科學家預測，未來30年內，灣區有63%的機率會發生6.7級以上地震。