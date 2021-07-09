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水庫將見底 紐森呼籲加州居民節水15%

編譯組／美聯社沙加緬度8日電
加州州長紐森8日在羅佩茲湖水庫呼籲居民節省用水15%。（美聯社）
加州州長紐森8日在羅佩茲湖水庫呼籲居民節省用水15%。（美聯社）

鑑於美國西部各州乾旱嚴重，水庫有見底之虞，加州州長紐森（Gavin Newsom）8日呼籲居民自動節約用水15%。

紐森這項節水要求並非強制性，但反映出加州在嚴重野火和熱浪的攻擊下，面對乾旱將更形惡化的挑戰。在多場山火還在燃燒之際，加州部分地區本周末氣溫會再度升高，但不至於出現像太平洋大西北地區（Pacific Northwest）和加拿大英屬哥倫比亞（British Columbia）6月底那樣的極端氣候。

加州多個重要的水庫水位已低至危險程度，今年稍後可能降得更低。北加州奧洛維爾湖水庫（Lake Oroville）儲水量目前只剩30%，官員擔心，它的水位可能會低到不得不關閉水力發電廠的程度。官員指出，俄羅斯河（Russian River）的蒙多西諾湖水庫（Lake Mendocino）不久可能會見底。

紐森8日在聖路易奧比斯波縣（San Luis Obispo County）羅佩茲湖水庫（Lopez Lake）召開記者會說：「美國西海岸發生的情況讓人瞠目結舌。」羅佩茲湖儲水庫目前水量只剩34%。

加州上一次乾旱在2016年宣布結束。但因為乾旱耗盡了地下水，改變了人們用水的方式，許多居民和企業在庭院改種耐旱植物。和上次乾旱發生之前相比，加州都會區用水平均減少了16%。

科學家表示，加州這次乾旱比上次更乾熱，將加速對人們和環境的影響。今年1月雖下了幾場暴風雨和暴風雪，但因為土壤過於乾燥，融雪在流入河川之前就已滲入地下消失。

加州水資源局（California Department of Water Resources）局長內莫斯（Karla Nemeth）說：「我們不了解地面下的乾旱情況為何會不斷加劇。由於土壤濕度和環境溫度受到氣候變遷複合因素的影響，惡化速度加快，使這次乾旱和過去的乾旱非常不同。」

此外，紐森在緊急乾旱公告中增加了九個縣，它們是印宇縣（Inyo）、馬連縣、莫諾縣（Mono）、蒙特瑞縣、聖路易奧比斯波縣、聖馬刁縣、聖他芭芭拉縣、聖他克拉拉縣和聖他克魯茲縣。

加州 紐森 美國

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