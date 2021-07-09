舊金山華人社區戰2家大麻店 硝煙再起

大麻的問題再次引爆金山華人社區爭議。（記者李晗/攝影）

加州大麻合法化 已經三年多，舊金山 大麻店的爭議也停息了一段時間。然而，近期有兩間大麻店，分別位於Leland街5號（5 Leland Ave）和Mission街5801號（5801 Mission St），再度引爆華人社區的抗擊，讓反大麻的硝煙再起。

訪谷區店 店家上訴 27日議會審議

計畫開在華裔 聚居區訪谷區（Visitacion Valley）的Leland街5號，目前已經被市規畫委員會否決。但是店家正在尋求上訴，因此最終將會是由議會議員全體表決。

熟悉本地大麻店爭議的民眾，對於Leland街5號這個地址並不陌生。早在2017年時這個地址就在申請大麻店，但是始終未有正式獲批。新的法例通過之後，這個地址的申請又獲得一些豁免等，情況較為複雜。

5月27日，規畫委員會以4比3的表決結果，否決了這間大麻店的許可，原因之一就是因為該街區附近已經有許多的大麻店。當天的聽證會上，大批支持與反對大麻店項目的民眾參與了公眾評論的環節，規畫委員會也特別提供了國語、粵語、台山話的翻譯，照顧英文水平有限的華裔移民。

被否決之後，這家大麻店的店主也在積極尋求上訴，並且獲得了五個市議員的簽字。因此舊金山市議會將於7月27日在全體議會中審議此案，決定是否推翻或者維持規劃委員會的決定。

訪谷區市議員辦公室主任朱凱勤表示，目前市議員華頌善（Shamann Walton）無法對事件表達立場，必須要維持中立。她說，市議會當天會聆聽各方的意見，最終11名市議員會做出決定。

現在規畫委員會中的七人中，有兩名是華裔，分別是陳逸堅（Deland Chan）和馮繼華（Frank Fung）。這兩名華裔委員均投下Leland街5號大麻店的否決票。

Mission街5801號的大麻店獲得規畫委員會通過。（Google地圖）

外米慎區店重開業 近小學遭抵制

另外一間Mission街5801號的大麻店，則是位於外米慎區、Crocker-Amazon一帶，屬於市議會第11區。6月10日，舊金山規畫委員會以4比2的結果通過了這個大麻店，當天的會議上同樣有大批的民眾發言。華裔委員馮繼華投下反對票，陳逸堅未有出席投票。

反對這項目的華裔代表岑慧櫻（Tina Cen）是附近的屋主。她認為這家大麻店的選址附近有小學，而且本身附近也有大麻店了，所以反對。在規畫委員會通過之後，岑慧櫻以及附近的教堂組織，也都積極參與上訴，徵集附近300呎內的居民簽字，或者是有五個市議員簽字支持。上訴截止時間是本周六。

這個Mission街5801號的大麻店叫ReLeaf，在業內也小有名氣，本身是藥用大麻店，後來因為遭到逼遷而停業。現在申請在新的地址重新開業。店主Heidi Hanley也是全市第一個開設大麻店的西語裔女性。

11區的市議員安世輝（Ahsha Safai）辦公室回應表示，知悉目前的徵集簽字上訴過程，同樣議員在現階段不能表態支持與否。