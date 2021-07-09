曾爍命案 一嫌撤銷過失殺人控罪 有前科恐被加刑

法官史蒂文斯表示，拉開星巴克大門幫助搶劫的嫌犯賈馮·李（如圖，Javon Lee）雖對搶劫行為負有罪責，但非自願過失殺人罪名不成立，將被撤銷。（警方供圖）

東灣屋崙 （Oakland，也譯奧克蘭）星巴克 筆電劫案中不幸遇害的華人 工程師曾爍（Shuo Zeng）案件預審聽證會（preliminary hearing），最近在阿拉米達縣高等法院開庭。法官史蒂文斯（Thomas Stevens）表示，拉開星巴克大門幫助搶劫的嫌犯賈馮·李（Javon Lee）雖對搶劫行為負有罪責，但非自願過失殺人罪名（involuntary manslaughter）不成立，將被撤銷。

這意味著，賈馮·李將主要被指控二級搶劫罪，且因一次或多次嚴重或暴力重罪的前科，會被考慮加刑。

2019年12月31日，IBM華人工程師曾爍在屋崙一家星巴克內使用筆記本電腦被搶。他追逐劫匪車輛試圖奪回筆電，卻被車輛甩出，最終重傷不治。此前的聽證會上，法官史蒂文斯已表明態度，搶劫筆電的嫌犯維金斯（Kejuan Wiggins）和開車嫌犯瑞德（Byron Reed）是謀殺曾爍的真兇。

華人工程師曾爍（Shuo Zeng）為人樂觀開朗，卻不幸在筆電劫案中遇害。（本報檔案圖）

未使用武力 承擔間接責任

史蒂文斯表示，在聽證會上沒有證據表明賈馮·李有暴力傾向。問題是，賈馮·李是否作為共同參與者在這起案件中承擔責任。顯然，他是盜竊行為的共同參與者，他的作用顯然比其他兩個人要小，他也對搶劫行為負有罪責。但他沒有親自使用武力、恐懼或恫嚇。他可能因為協助和教唆或陰謀犯罪承擔間接責任。

史蒂文斯說，沒有證據表明，賈馮·李知道維金斯可能在作案中反抗和有暴力行為，但有足夠的證據證明他對搶劫負有責任。根據現場的聲音、混亂掙扎的情況，他一開始就知道，有反抗正在發生。雖然他先從星巴克跑出來，但他距離很近，知道發生了什麼。當他上了車，更知道發生了搶劫中的反抗，車很快會開走。他過去有搶劫或盜竊的經驗，受害者可能追著搶劫者跑。在未來的審判中，賈馮·李在搏鬥中的參與程度，將是可預見性的問題。

2019年12月31日，曾爍在屋崙一家星巴克內使用筆記本電腦被搶。（記者劉先進 ／攝影）

沒有殺人意圖 指控不成立

史蒂文斯表示，賈馮·李被指控非自願過失殺人罪。但此項罪名需要有前提條件，要麼是非暴力和非危險的重罪或輕罪或違規行為，要麼是合法行為。或者說，須要有犯罪行為，但出現過失，又或因防衛採取的（合法）行為導致死亡。至少有預審聽證會的證據表明，他犯了危險的重罪，既不是輕罪也不是小事。更不是一個合法的行為。

「基於此，我不知道非自願過失殺人怎麼能成立？賈馮·李也不可能是自願過失殺人，因為這需要有殺人的意圖，而這些被告均沒有此意圖。」

遭控搶劫重罪 但不是主謀

史蒂文斯說，賈馮·李被拘押，以搶劫罪答辯。為何他不像其他被告一樣，至少在預審聽證會中，根據重罪謀殺理論承擔責任？因為SB1437法案（改變某個被告何時會被定罪為謀殺的條款），讓他與另兩名被告有很大區別。法案相當於讓立法機構提高定罪標準，必須證明他是一個實際的兇手，或一個主要的劫案參與者，只不過魯莽漠視行事導致後果。

「正如我前面解釋的那樣，他不是實際兇手，也不是一個主要參與者，不像威金斯先生和瑞德先生那樣主要參與搶劫，他幾乎沒有做任何事情，只是把門打開兩秒鐘，然後就跑了。即使他是一個主要的參與者，時間也很短。他沒有採取魯莽的漠視行為。 」

史蒂文斯表示，檢察官沒有以重罪謀殺罪起訴賈馮·李。「我明白為什麼沒有聽到這個重罪指控的證據。這是一個反常的情況，他因搶劫而被追究重罪，又因為非自願過失殺人指控的程式要求和SB1437法案的存在，被指控過失殺人。」

嫌犯賈馮·李的過失殺人罪指控被撤銷，但還被指控搶劫重罪。本報記者查詢發現，若他的搶劫罪名指控成立，考慮到過往有暴力重罪前科，他被判決的確定刑期或不確定的最低刑期，應是搶劫重罪定罪處罰的兩倍。