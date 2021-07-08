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曾爍命案 法官：劫筆電、開車2嫌是真兇 汽車奪命

記者劉先進／屋崙報導
圖為搶劫事發的屋崙星巴克。（記者劉先進／攝影）
圖為搶劫事發的屋崙星巴克。（記者劉先進／攝影）

2019年12月31日，IBM華人工程師曾爍在屋崙一家星巴克內使用筆記本電腦時被搶，他勇敢追逐劫匪車輛試圖奪回筆電，卻被車輛甩出，重傷不治。案件預審聽證會（preliminary hearing），7日繼續在阿拉米達縣高等法院開庭。

2019年12月31日，IBM華人工程師曾爍在筆電搶劫案中遇害。他為人樂觀，喜歡...
2019年12月31日，IBM華人工程師曾爍在筆電搶劫案中遇害。他為人樂觀，喜歡攝影。（曾爍親友供圖）

法官史蒂文斯（Thomas Stevens）表示，搶劫筆電的嫌犯維金斯（Kejuan Wiggins）和駕車逃離、導致曾爍甩出重傷身亡的嫌犯瑞德（Byron Reed），是真正的兇手。

檢察官提出刑事指控後，預審聽證中用於確定，是否有足夠的證據對嫌犯進行陪審團審判。根據目前的情況，維金斯被控特殊情況下的一級謀殺罪和二級搶劫罪。瑞德被指控特殊情況下的謀殺罪和二級搶劫罪。拉開星巴克大門、幫助同夥搶劫的賈馮·李被控二級搶劫罪等罪名。

劫匪使用車輛的司機瑞德（Byron Reed）被指控特殊情況下的謀殺罪和二級搶劫...
劫匪使用車輛的司機瑞德（Byron Reed）被指控特殊情況下的謀殺罪和二級搶劫罪。（警方供圖）

維金斯（Kejuan Wiggins）被控特殊情況下的一級謀殺罪和二級搶劫罪。（...
維金斯（Kejuan Wiggins）被控特殊情況下的一級謀殺罪和二級搶劫罪。（警方供圖）

嫌犯律師：如遇人追回筆電 會歸還

賈馮·李的公辯律師拉米耶羅（Christopher Lamiero）表示，賈馮·李和問話的警員說得清楚，他本來只是想去星巴克拿水。維金斯叫他去打開門。維金斯拿到筆電後開始往外跑，而賈馮·李已經跑開了。賈馮·李曾說，如果是他拿了筆電，碰到人追回，會將筆電歸還而不是和人搏鬥。他事先並不知道，會用武力的方式搶劫筆電。

拉米耶羅表示，筆電被維金斯搶後，賈馮·李沒有看到其他人從星巴克跑出來，也沒有聽到任何人對所坐車輛駕駛者或維金斯說話。意思是，認為賈馮·李在開車加速導致曾爍致死的過程中責任不大。

搶筆電 殺人案中起關鍵作用

法官史蒂文斯表示，汽車不是傳統的致命武器，但在車子加速的最後幾秒鐘，當受害者曾爍一部分身體在車內時，車子可以成為致命武器。在曾爍追逐索要筆電時，被告維金斯有機會阻止風險，可以將筆電放手，將暴力的可能性降到最低。

史蒂文斯說，維金斯曾在聲明中說，他知道犯罪的危險性，更喜歡汽車盜竊而不是搶劫。如果是他，他會交出筆電防止殺人。但維金斯卻升級暴力，因為他認為自己有權得到筆電，想保留筆電。他的行為在殺人案中起到了關鍵作用。作案計畫原本不使用武器。維金斯事先並不知道會使用武器，汽車啟動，他們會帶著一台筆電逃走，且持續時間很短，只有幾秒鐘。

法官：在3嫌犯中 有1個導致曾爍死亡

此前，瑞德的辯護律師克拉克（Stephanie Clark）希望給他做無罪辯護。他認為，瑞德等人只是執行一個計畫，拿著電腦就以最快的速度逃跑，沒有謀殺的意圖，所以相關指控不成立。但史蒂文斯三次打斷他的陳辯，並直言，曾爍因為不法行為而死亡。如今並非討論是否存在謀殺、是否有罪，而是在討論特殊情況下的謀殺程度，關鍵是三個嫌犯中有一個導致了曾爍的死亡。

史蒂文斯法官在本次庭審中多次強調，實施搶劫筆電的維金斯和開車逃跑的瑞德，是曾爍命案的真正兇手。

史蒂文斯說，在使用致命武器（車輛）時，維金斯當時坐在車後座，車速很快，他沒有能力幫忙，這都是減刑的因素。對於瑞德來說，則應加重處罰。他知道在那種情況下汽車（加速）可能致命，他本可以留在現場阻止殺人，而不是迅速開車離開。他沒有將潛在的傷害降到最低。

他在殺人後逃離時知道受害者（摔落後）受傷或情況糟糕。有足夠的理由認定，瑞德和維金斯是實際上真正的兇手。他們滿足搶劫主要參與者、魯莽漠視（受害者）的特殊情況。瑞德作案時正處於假釋，又造成受害者重傷，也滿足在假釋期間犯罪等指控。

星巴克 汽車 華人

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