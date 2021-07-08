灣區、加州降雨量 126年來新低 「令人沮喪的乾燥」

灣區和加州今年的降雨量，創下126年來的新低。（美聯社）

根據氣象咨詢公司金門氣象服務（Golden Gate Weather Services）的數據，加州 和灣區 今年經歷了有史以來最乾旱的雨季，全州平均降水量達到126年的最低點。

該公司說，灣區這個季節只有9.88英寸的雨量，是其正常雨量25.28英寸的39%。這是有史以來最少的一次，可以追溯到1895年。

加州的降雨量爲11.46英寸，是正常值23.61英寸的49%，這也是有史以來最少的一次。

根據美國 乾旱監測報告，缺乏雨水使得灣區大部分地區被歸入最嚴重的乾旱類別：「異常」，也促使整個地區的市政當局采取強制性的用水限制。乾旱的影響令農業運作尤為艱難。

根據私營氣象服務機構的數據，加州其他錄得最低季節性降雨量的地區是沙加緬度盆地、杜拉瑞盆地、中央塞拉山脈和科羅拉多河地區。

位於加州東南角的科羅拉多河地區降雨量爲1.32英寸，是其正常5.12英寸的26%。

在灣區，這個季節性的數字使以前在1975-76年創造的乾旱記錄黯然失色，當時的降雨量是正常值的41%。

氣象學家努爾（Jan Null）說，結束於6月30日的降雨季節是 「令人沮喪的乾燥」，而且這是一個在各地廣泛發生的普遍趨勢。尤其是包括西部塞拉山脈在內的沙加緬度盆地，其三年和四年的季節降雨總量是 「最令人不安的」，這些降雨是灣區大部分地區用水的來源。

努爾說，這些年的低降雨量與加州在1970年代中期經歷的情況相似。缺水將對農業産生最大的影響，農業用水占該州用水的80%。他說，家庭用水只占用水總量的10%。