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警開槍致死案 加州檢察長公布調查指南

編譯組／綜合7日電
加州檢察長邦塔公布針對警員開槍致死案制定的調查指南與準則。（Getty Images）
加州檢察長邦塔公布針對警員開槍致死案制定的調查指南與準則。（Getty Images）

加州檢察長邦塔（Rob Bonta）7日公布司法廳對警員開槍致死案初步制定的調查指南與準則。

加州眾議會去年通過AB1506號法案，要求成立「加州警員槍擊調查小組」（California Police Shooting Investigation Teams，簡稱CaPSIT）負責調查警員開槍致死事件，時任加州眾議員的邦塔是這項法案的共同起草人之一。法案於去年9月簽署正式成為法律，今年7月1日起生效。

過去，警員開槍致死案通常是由地方執法機關和縣檢察官處理。加州檢察長辦公室7日發出聲明表示，新計畫以加州預算分配為基礎，提出最佳的調查做法。

邦塔在聲明中說：「公共安全和社會面對的最重要任務之一，是建立並維護社區和執法單位之間的信任。要建立這種信任，就必須對警員涉及的槍擊案進行公正、公平的調查和獨立審查。」

邦塔還表示，新調查準則可加強加州的問責機制和調查的透明度。他說：「調查這些案件絕非易事，但加州司法廳會根據事實，力求每個加州人都能依法獲得公平正義。」

加州司法廳將調查和審理新法涵蓋的所有警員槍擊案的潛在刑事責任。新法同時要求，加州司法廳必須公開此類事件可能的刑事訴訟決定，例如透過書面報告解釋不起訴原因，或提出刑事訴訟。

檢察長辦公室指出，根據統計，加州每年約有40到50起警員槍擊案需要司法廳介入。

為了提高公眾的信任和加強他們對調查過程的了解，邦塔表示會公布關於這項法律的最新資訊，包括推出一個執法單位公布欄，負責說明AB1506的定義和通知要求、刑法部門的AB1506準則、CaPSIT的調查程序完整指南、聯繫和服務受影響家庭成員的準則、加州司法廳對符合AB1506條件之事件的通訊政策等。

聲明表示，加州司法廳已經根據警員開槍致死案的歷史模式，戰略性在加州各個必要地區成立CaPSIT。聲明說：「當符合AB1506條件的重大事件發生時，CaPSIT在接到執法單位通知後，會立即前往事發現場。在整個調查過程中，CaPSIT成員將以獨立特別調查員身份與當地執法機關合作。」

初步調查完成後，案件會移交給加州司法廳刑事局特別檢察處（Special Prosecutions Section）進行審查。行政、民事和警員開槍時可能產生的附帶犯罪的調查，將由當地執法機關全權負責。

加州 槍擊 刑事訴訟

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