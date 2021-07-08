美化加州 紐森啟動11億元公路清潔計畫

紐森啟動11億元公路清潔計畫。(美聯社)

州長紐森 7日宣布啟動耗資11億元的公路清潔計畫，在加州 各高速公路、一般道路與其他公共空間，進行垃圾與塗鴉的清理工作，期望美化加州環境，並創造最多可達1萬1000個工作機會。紐森強調，這是一項前所未有的計畫，致力於解決加州道路髒亂景象。

紐森表示，問題青少年與過去曾無家可歸或曾被監禁的高風險族群，將可優先獲得這項為期三年計畫的工作機會。上周，已有400人被雇用或提供相關工作。這項清潔計畫導因於加州過去幾年，在高速公路橋梁底下、以及公路出入口坡道附近，出現越來越多的無家可歸營地，讓人感到沮喪。營地範圍並在疫情期間持續擴大，許多營地塞滿了廢棄沙發、床墊與其他垃圾。

加州是美國 人口最多的州，約有16萬1000人無家可歸，比其他任何州都來得多。社區人士表示，因為住房短缺與高租金，他們無法更快速提供無家可歸者住房。

潔淨加州計畫經費不被允許用在安置無家可歸人士。儘管今年面臨罷免選舉挑戰，紐森仍表示，他已提案120億元經費，用於協助更多無家可歸者離開街頭，回到自己的家中。紐森強調，當團隊在營地通知住民計畫進行清潔工作時，也將用更多資源執行承諾，協助無家可歸者離開危險環境。

加州交通機構「加州公路管理局」(Caltrans)負責維護大部分道路，但一直未能趕上清潔與美化目標。紐森辦公室表示，公路局2020年收集了27萬載荷容積(cubic yards)垃圾，這些容量足於裝載進入1萬8000輛垃圾車。紐森指出，加州先前為清除公共空間垃圾的單筆投資經費為1億1000萬元。

紐森表示，美化加州計畫也將與各城市及郡縣合作，除了清潔之外，還將為公共空間增添藝術氣息，期望不僅只是解決營地問題，也增加一些美好事物、美化整體面貌、增加藝術元素。紐森曾於今年5月宣布耗資15億元「潔淨加州計畫」提案，但立法機關上個月通過最終提案經費減至11億元。