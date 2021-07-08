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國慶非法交易煙花 嫌犯被逮 私自燃放也非法

記者李晗 / 舊金山報導
華埠花園角的私自燃放煙花現場。（視頻截圖）
華埠花園角的私自燃放煙花現場。（視頻截圖）

警方檢獲的非法煙花。（警局提供）
警方檢獲的非法煙花。（警局提供）

7月4日國慶節周末期間，舊金山全城到處都出現非法燃放煙花的情況。警方和市府官方也多次強調，私自燃放煙花屬於非法行為。

警方也在近期發佈通告，逮捕了涉及非法煙花交易的嫌犯。

警方表示，國慶節前的7月2日，他們有便衣臥底前往米慎區一帶，與一個涉及非法販賣煙花的嫌犯進行煙花買賣。隨後警方逮捕了28歲的帕雷迪斯（Angelo Paredes），並且檢獲了69磅的非法煙花。嫌犯也因此被控持有、販賣煙花等罪名。

警方強調，在舊金山內，所有私自燃放煙花的行為都是非法的。只有獲得政府許可的專業人士才可以合法燃放煙花。國慶節期間，灣區多地都有私自燃放的行為，在居民區內也能夠聽到煙花炮竹的聲音。因為煙花而導致的受傷、起火的事件也時有發生，舊金山消防局在國慶節當晚也徹夜工作救火。

警方也說，每年有超過1萬2000起與煙花有關的受傷發生，造成數百萬元的損失。每年這些事情都會威脅到家庭和整個社區的財產安全。根據消防局的發佈，當天晚上直到凌晨3時都還是有火災報警的信息。舊金山官方的煙花節目是在漁人碼頭與39號碼頭一帶，但是當晚在華埠內都有私自燃放的行為，吸引了眾多民眾圍觀。

如果有更多相關非法煙花的信息，可以撥打電話415-575-4444，或者發送短信給TIP411（847411，以「SFPD」開頭然後打入信息）給警方提供線索，可以匿名。

舊金山 華埠 灣區

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