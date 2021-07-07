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吸毒注射站 立法遭延審 加州議員威善高失望

記者李晗 / 舊金山報導
威善高對於吸毒注射站（安全注射中心）在議會中延遲審議一事，表示失望。（本報檔案照片）
威善高對於吸毒注射站（安全注射中心）在議會中延遲審議一事，表示失望。（本報檔案照片）

備受爭議的州議會第SB57號吸毒注射站（安全注射中心，Safe Consumption Sites）提案，將會延至明年1月再審。此案已經在州立法機構中闖關多年，但始終遭遇不小困難。

所謂安全注射中心，就是現場有醫護社工、戒毒指引、清潔設備的吸毒場所。舊金山選區的州議員威善高（Scott Wiener）提案的初衷，是為了減少吸毒過量而導致的死亡個案，因為現在舊金山吸毒致死的人數居高不下，連年破紀錄。

在華裔社區內，此案也引起巨大爭議，批評聲音認為，此法等於變相鼓勵販毒和吸毒，同時指出在溫哥華有類似的場所，然而溫哥華全市的吸毒致死數量依然很多。

立法被延遲審議之後，威善高也發表聲明表示失望。他說，這個安全注射中心的立法，在過去五年中曾以不同的形式在加州參眾兩會中通過。對於現在的延遲，他深表失望，但是也樂觀相信SB57最終能夠通過並成為加州法律。

他指出，舊金山和加州其他城市的吸毒致死人數都在破紀錄，安全注射中心能夠挽救生命。他期待明年的立法年度繼續推動這個法案。若是SB57通過，也不會在全加州展開，而是在舊金山、屋崙（奧克蘭）及洛杉磯進行試點。

威善高另外一個此前引爆爭議的立法，即成年人可持有、分享迷幻藥（psychedelic）合法化的SB519提案，目前還在州議會健康委員會審議。

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