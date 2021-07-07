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金山華人住址疑遭盜用 竊賊日夜偷信 影像曝光

記者李晗 / 舊金山報導
穿著螢光色制服的人白天來到謝小姐家門口。（視頻截圖）
穿著螢光色制服的人白天來到謝小姐家門口。（視頻截圖）

舊金山一個華人的住址疑似遭到盜用，有竊賊嫌犯夜裡和白天連續來到該住家門口偷信，整個過程被監控錄像拍到。

該住址位於舊金山的南面Oceanview社區，與德利市（Daly City）交界的地帶。監控錄像拍下的視頻顯示，在6月28日凌晨3時左右，以及中午12時左右，分別有數名男子來到受害人家門口，把手伸進信箱裡面試圖找東西。視頻中的人士都穿著螢光色的制服，像是一些公務、公職人員的打扮。

屋主謝小姐是廣東移民，來美國已經20年。她表示，自己的住址在案發前三周左右，收到了一封來自加州就業發展局（Employment Development Department，簡稱EDD）的失業金領取的信。但是信並非是寄給她的，而是寄給一個叫做Sarah的人。

當時謝小姐就覺得奇怪，因為自己家中並沒有人叫Sarah。同時她當時在賣房子，房子門口有掛著出售的標誌。因此她認為，自己的住址可能被EDD詐騙的人士盯上，嫌犯可能以為沒有人住在這個地址上，就利用這個住址信息來進行EDD詐騙，等信寄來之後就來偷。

隨後謝小姐又陸續收到失業救濟金的銀行卡，但是都是寄給一個叫Sarah的人。

穿著螢光色制服的人午夜來到謝小姐家門口，伸手進入信箱、敲門。（視頻截圖）
穿著螢光色制服的人午夜來到謝小姐家門口，伸手進入信箱、敲門。（視頻截圖）

6月28日凌晨午夜時分，就開始有嫌犯來到門口偷信、按門鈴。凌晨3時的視頻中，疑似偷信的嫌犯開著車停在住址門口，然後直接走到車庫門口伸手進入信箱。隨後中午12時左右，嫌犯再次來到門口，伸手進信箱之後，還敲門。因為當時房屋在出售，家門口有告示牌寫著房地產仲介的電話，嫌犯還打電話去給仲介說，寄信寄錯了要拿回。

謝小姐的家人隨即報警。舊金山警方回應表示，6月28日中午左右，警方接報之後在現場直接逮捕了三名嫌犯。但是經過調查之後，無法確認當時三名嫌犯在執行犯罪活動，於是將他們釋放。視頻中明顯看到，嫌犯伸手進入信箱，但是因為他們並沒有真正偷到任何信件，也沒有打劫破壞。謝小姐也將收到的信、銀行卡都轉交給了警察。

據悉十幾天過去了，那些疑似偷信的人也再沒有出現過。

謝小姐也希望事情能夠給華人家庭提個醒，因為這類的事情可能都會盯上目前正在出售的房子，希望華人社區能夠多加小心。

舊金山 華人 詐騙

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