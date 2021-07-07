又一波熱浪將至 金山灣區部分地區將再現高溫

一股高氣壓正向灣區 移動，從周四起將帶來連續四天的高溫 ，不過這次高溫主要集中在東灣康曲科士達 (Contra Costa) 與阿拉米達 (Alameda) 等縣內陸地區，沿海氣溫雖會上升，但上升程度有限，天氣將不會過於酷熱。

氣象學家金恩 (David King) 表示，這次高壓帶主要在內華達州東部，我們習慣的海洋氣候將繼續留在大部分灣區，特別是沿海地區。

可是灣區內陸地區情況就不同了，康縣8日將出現106度高溫。另根據氣象預報，安蒂奧客 (Antioch)市 9日最高溫將達104度。匹茲堡 (Pittsburg) 與康柯德 (Concord) 周四均將達到101度。阿拉米達縣的利弗摩 (Livermore) 亦將飆高到98度。

當高壓沿著內華達州塞拉 (Sierra) 山脈形成時，聖他克拉拉縣、聖馬刁縣、舊金山 縣上空的海洋氣流也將受到影響，但即使溫度升高，將不會過於酷熱。氣象學家金恩表示，聖荷西與吉爾洛將不會超過89度，紅木城約達83度。而聖馬刁縣、舊金山縣的最高溫度將只有約70度。

氣象預報專家表示，屋崙8日最高溫將為77度，接下來三天的最高溫將不會高於此溫度。核桃溪 (Walnut Creek) 8日最高溫將是97度，9日溫度將稍微緩和。

金恩表示，這四天的最高溫度將出現於9日。下周一開始，有些地區的氣溫仍將維持比平常暖和的情況。下周一過後，最酷熱地區將會明顯緩和下來。